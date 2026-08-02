Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: Ο καινούργιος παίκτης της Ζάλγκιρις, η νέα ομάδα του Ντίμσα και οι... κινήσεις στο NBA

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ζάλγκιρις, η επόμενη ομάδα του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Τόμας Ντίμσα και οι... κινήσεις στο NBA, ξεχώρισαν στις μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ.

Οι μεταγραφικές της ημέρας στο μπάσκετ συνεχίστηκαν σήμερα (02/08), με τις ομάδες να ενισχύονται ενόψει της νέας σεζόν. Ο Tζέρεμι Σόχαν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Πόρτλαντ, μετά το πρωτάθλημα με τους Νικς, όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια.

Στο «στρατόπεδο» των Γουόριορς, η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο τα «βρήκε» με τον Γκάρι Πέιτον και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Στην Ευρώπη, ο Τόμας Ντίμσα, μετά το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κορούνια. Ο Λιθουανός γκαρντ στη Stoiximan GBL μέτρησε 11.5 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ στο FIBA Europe Cup είχε 10.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της έκανε και η Ζάλγκιρις. Η ομάδα του Κάουνας, ανακοίνωσε τον κορυφαίο μπλοκέρ του EuroCup, Καοντορίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 φόρεσε τη φανέλα της Τσεντεβίτα και μέτρησε 4.5 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.6 μπλοκ ανά ματς στο Eurocup. Eίναι 27 ετών και η συμφωνία με τους Λιθουανούς αφορά συμβόλαιο 1+1 ετών.