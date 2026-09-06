Ατάκα που θα συζητηθεί στο ΝΒΑ: «Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον είναι στο επίπεδο του Κάρι»

O Mαξ Στρους έκανε μια δήλωση που σίγουρα θα έχει πολύ θόρυβο για τον Ντάνκαν Ρόμπινσον και τον Στεφ Κάρι.

Ο Στεφ Κάρι είναι ο κορυφαίος σουτέρ του πλανήτη, έχοντας πάει το τρίποντο σε άλλο επίπεδο. Το κάνει να μοιάζει τόσο εύκολο. Πάντως ο Μαξ Στρους θεωρεί πως υπάρχει ακόμα ένας στο επίπεδο του σταρ των Γουόριορς. Και ποιος είναι αυτός; Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον.

«Ο Ντάνκαν το έχει... ένας από τους καλύτερους που έχω δει ποτέ. Νομίζω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Στεφ Κάρι, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Φαινομενικός.

Με ενέπνευσε να γίνω καλύτερος σκόρερ, σαν να με πήρε υπό την προστασία του από τη στιγμή που έφτασα εκεί. Ήταν υπέροχος για την καριέρα μου και ένας από τους καλύτερους σουτέρ που έχω δει ποτέ στο μπάσκετ», ανέφερε στο JB YT.

O Kάρι στην καριέρα του στο ΝΒΑ σουτάρει με το φοβερό 42% στα τρίποντα, ενώ ο Ρόμπινσον με 39%. O Στεφ είναι με διαφορά κορυφαίος στη λίστα και με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία της λίγκας με 4,248!