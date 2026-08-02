Σοχαν: Έφυγε ως πρωταθλητής από τους Νικς και συνεχίζει στους Μπλέιζερς
Η σεζόν που πέρασε ήταν η καλύτερη δυνατή για τον Τζέρεμι Σόχαν σε ομαδικό επίπεδο. Ο Πολωνός ήταν μέλος του ρόστερ των Νικς που κατέκτησαν τον τίτλο στο ΝΒΑ. Αλλά η νέα σεζόν θα τον βρει μακριά από τη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Σόχαν ήρθε σε συμφωνία με τους Μπλέιζερς για συμβόλαιο ενός έτους και θα αλλάξει γειτονιά. Τη σεζόν που μας πέρασε, είχε 3.6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ στα 44 ματς που πάτησε παρκέ με Νικς και Σπερς.
Τα τέσσερα πρώτα χρόνια της καριέρας του αγωνίστηκε στο Σαν Αντόνιο, ενώ οι τελευταίοι μήνες τον βρήκαν στη Νέα Υόρκη, όπου πανηγύρισε το δαχτυλίδι που έφερε χαρά και τρελούς πανηγυρισμούς σε όλη την πόλη.
Free agent forward Jeremy Sochan has agreed to a one-year deal to sign with the Portland Trail Blazers, agent Deirunas Visockas of Gersh Sports tells ESPN. Sochan -- who has averaged 9.9 points, 5.4 rebounds and 2.5 assists entering his fifth NBA season -- finished 2025-26 on the… pic.twitter.com/36ZK4Xhd3f— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2026
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