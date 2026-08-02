Ντίμσα: Από τον ΠΑΟΚ στην Κορούνια

Ντίμσα: Από τον ΠΑΟΚ στην Κορούνια

Νίκος Καρφής
Ντίμσα: Από τον ΠΑΟΚ στην Κορούνια

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O Tόμας Ντίμσα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κορούνια μετά το πέρασμα από τον ΠΑΟΚ.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Τόμας Ντίμσα που τη σεζόν που πέρασε, φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έφτασε μέχρι τους τελικούς του FIBA Europe Cup, εκεί όπου ηττήθηκε από τη Μπιλμπάο.

Ο Λιθουανός περιφερειακός ανακοινώθηκε από την Κορούνια και θα συνεχίσει την μπασκετική του σταδιοδρομία στην Ισπανία.

Στη Stoiximan GBL μέτρησε 11.5 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ στο FIBA Europe Cup είχε 10.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

@Photo credits: INTIME
     

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