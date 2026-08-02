Ντίμσα: Από τον ΠΑΟΚ στην Κορούνια
Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Τόμας Ντίμσα που τη σεζόν που πέρασε, φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έφτασε μέχρι τους τελικούς του FIBA Europe Cup, εκεί όπου ηττήθηκε από τη Μπιλμπάο.
Ο Λιθουανός περιφερειακός ανακοινώθηκε από την Κορούνια και θα συνεχίσει την μπασκετική του σταδιοδρομία στην Ισπανία.
Στη Stoiximan GBL μέτρησε 11.5 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ στο FIBA Europe Cup είχε 10.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
✨ 𝐂𝐡𝐞𝐠𝐚 𝐓𝐨𝐦𝐚𝐬 ✨— Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) August 2, 2026
Potencia exterior para nuestra arroutada en ACB 💥
𝐒𝐯𝐞𝐢𝐤𝐢 𝐚𝐭𝐯𝐲𝐤𝐞̨ 𝐢̨ 𝐀 𝐂𝐨𝐫𝐮𝐧̃𝐚, 𝐓𝐨𝐦𝐚𝐬! 🫂🧡
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