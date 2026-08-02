Παίκτης της Ζάλγκιρις είναι με κάθε επισημότητα ο Καοντορίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου, ο κορυφαίος μπλοκέρ του Eurocup.

Συνεχίζει να ενισχύεται η ομάδα από τη Λιθουανία. Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Καοντιρίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου. Πρόκειται για τον κορυφαίο μπλοκέρ του Eurocup τη σεζόν που πέρασε.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 φόρεσε τη φανέλα της Τσεντεβίτα και μέτρησε 4.5 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.6 μπλοκ ανά ματς στο Eurocup. Eίναι 27 ετών και η συμφωνία με τους Λιθουανούς αφορά συμβόλαιο 1+1 ετών.

Αγωνίζεται στη θέση του σέντερ και στο παρελθόν έπαιξε στην Ισπανία με τη Μανρέσα και την Ιταλία με τη φανέλα της Βαρέζε.

Η λιθουανική ομάδα πάντως δεν θα έχει στο ρόστερ της τη νέα σεζόν τον σταρ της, Σιλβέν Φρανσίσκο που συνεχίζει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.