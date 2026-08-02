Γουόριορς: Ανανέωσε ο Πέιτον
Το front office των Γουόριορς δεν έχει καταφέρει να προσθέσει κανέναν νέο παίκτη αυτό το καλοκαίρι και η κατάσταση με τον ηγέτη Κάρι είναι περίπλοκη. Από τις 30 ομάδες του NBA, οι πολεμιστές είναι η μόνη που δεν έχουν κάνει ούτε μία ανταλλαγή.
Πάντως οι πολεμιστές ξεκίνησαν τις ανανεώσεις. Αρχικά ανακοίνωσαν το νέο deal με τον Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.
Και σειρά πήρε ο Γκάρι Πέιτον, ο οποίος σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια συμφώνησε σε μονοετές συμβόλαιο 3.9 εκατ. δολαρίων για να παραμείνει στο Γκόλντεν Στέιτ. Αυτή θα είναι η 7η σεζόν του στην Bay Area και η συνολικά 11η στο ΝΒΑ.
Το 2022-23 είχε ενδιάμεσο σταθμό στους Μπλέιζερς, ενώ το 2022 πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την παρέα του Στεφ Κάρι και του Στιβ Κερ.
Free agent Gary Payton II has agreed on a one-year, $3.9 million deal to return to the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Payton returns to the Warriors for his seventh year in the Bay Area -- and his 11th NBA season. pic.twitter.com/TJQWvxEKXd— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2026
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