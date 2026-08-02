O Γκάρι Πείτον τα βρήκε με τους Γουόριορς και θα συνεχίζει να φορά τη φανέλα τους και τη νέα σεζόν.

Το front office των Γουόριορς δεν έχει καταφέρει να προσθέσει κανέναν νέο παίκτη αυτό το καλοκαίρι και η κατάσταση με τον ηγέτη Κάρι είναι περίπλοκη. Από τις 30 ομάδες του NBA, οι πολεμιστές είναι η μόνη που δεν έχουν κάνει ούτε μία ανταλλαγή.

Πάντως οι πολεμιστές ξεκίνησαν τις ανανεώσεις. Αρχικά ανακοίνωσαν το νέο deal με τον Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Και σειρά πήρε ο Γκάρι Πέιτον, ο οποίος σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια συμφώνησε σε μονοετές συμβόλαιο 3.9 εκατ. δολαρίων για να παραμείνει στο Γκόλντεν Στέιτ. Αυτή θα είναι η 7η σεζόν του στην Bay Area και η συνολικά 11η στο ΝΒΑ.

Το 2022-23 είχε ενδιάμεσο σταθμό στους Μπλέιζερς, ενώ το 2022 πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την παρέα του Στεφ Κάρι και του Στιβ Κερ.