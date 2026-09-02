Oι Γουόριορς θέλουν να κρατήσουν τον σταρ τους και του δίνουν ότι συμβόλαιο θελήσει.

Ο Στεφ Κάρι ξεκαθάρισε ότι θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του, με τη φανέλα των Γουόριορς. Eίναι θρύλος της ομάδας και έχει πανηγυρίσει μαζί της 4 πρωταθλήματα, φέρνοντας τεράστιες επιτυχίες στο franchise

Σύμφωνα με τον Άντονι Σλέιτερ του ESPN oι Γουόριορς του έχουν δώσει... λευκή επιταγή για το επόμενο συμβόλαιο του. Θέλουν να τον υπογράψουν με οποιοδήποτε συμβόλαιο θέλει εκείνος.

Στο υπάρχουν συμβόλαιο είναι να πάρει περίπου 62 εκατ. δολάρια για τη σεζόν 2026-27, ενώ το καλοκαίρι του 2027 θα είναι unrestricted free agent.

Tη σεζόν που πέρασε, έπαιξε 43 ματς λόγω θέματος στο γόνατο και είχε 24.8 πόντους και 4.7 ασίστ. Το τελευταίο του πρωτάθλημα ήρθε το 2022.