Και πώς να σταματήσεις τον Αλφόνσο Φορντ;

Οι μεγάλοι σκόρερ σπανίζουν. Είναι λίγοι και μοναδικοί και ποτέ, μα ποτέ, δεν ξεχνιούνται. Επιβάλλουν, με τον τρόπο τους, την παρουσία τους και αυτή εγγράφεται στο θυμικό και στην αδιάκοπη πορεία του χρόνου. Ο Αλφόνσο Φορντ δεν μπορούσε να είναι εξαίρεση. Σκόραρε, σκόραρε, σκόραρε και πάντα έμενε όρθιος, περήφανος και δικαιωμένος για όλα όσα έδωσε. Κι αν η τελεία μπήκε απότομα και άγαρμπα στη ζωή του, αυτός άφησε πίσω την εικόνα και το παράδειγμά του.
Το παιχνίδι του Big Al ήταν από αυτά που οι φίλαθλοι λατρεύουν να παρακολουθούν. Αλέγκρο, χωρίς να μπαίνει σε καλούπια, για τη χαρά του αθλήματος και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Μανώλη Παπαμακάριο για τη διαδρομή από το ανοιχτό της Πρόνοιας μέχρι το Περιστέρι της EuroLeague και το πρώτο συναπάντημα στο κλειστό της Τζον Κένεντι με έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών που πέρασαν από τα ευρωπαϊκά παρκέ.
Ο βετεράνος γκαρντ θυμάται τον μαχητή Αλφόνσο που δεν επικαλέστηκε ποτέ τη λευχαιμία ως δικαιολογία, την ιστορία με τα Kobe 1 και τον Άγγελο Κορωνιό, που ήταν ο λόγος που έβγαλε τα πρώτα του χρήματα στον Γ.Σ.Π., και μιλάει για τα χρόνια που οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης κέρδιζαν την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.
Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin
To επεισόδιο στο YouTube του Gazzetta
Ακούστε τα προηγούμενα επεισόδια του ΣΠΛΙΤ powered by bwin
- Δημήτρη Ιτούδη, πόση ζημιά κάνουν οι insiders και το Twitter σε μία ομάδα;
- Πώς είναι να παίζεις μπάσκετ στη σκιά του Πάμπλο Εσκομπάρ; ft. Πάνος Φιλιππάκος
- Ξεκολλάτε, υπάρχουν καλοί Έλληνες σουτέρ! ft. Χάρης Γιαννόπουλος
- Τι έχει να δώσει η Dubai BC στη EuroLeague; ft. Γιάννης Γεωργαλλής
- Κοουτσάροντας την Εθνική Παλαιστίνης ft. Γιάννης Διαμαντάκος
- Αμπελόκηποι, η ομάδα-φαινόμενο των ‘90s ft. Γιώργος Φλώρος
- Μπάσκετ στην Αλβανία: Γκρεμίζοντας στερεότυπα
- Ο Anser θα κουβαλά πάντα μέσα του τη φανέλα με το No 6
- Κοουτσάροντας στο Ναγκασάκι
- Νίκο Φιλίππου, ποιος ήταν ο καλύτερος Άρης όλων των εποχών;
- Πώς εξηγούνται τόσες κατοστάρες στη EuroLeague;
- Δημήτρη Αγραβάνη, ποιο viral βίντεο για σένα θα ήθελες να σβήσεις;
- Ευθύμη Μπακατσιά, πώς ήταν να παίζεις απέναντι στον Τζόρνταν;