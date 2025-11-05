Και πώς να σταματήσεις τον Αλφόνσο Φορντ;

Στα 20 του, ο Μανώλης Παπαμακάριος έπρεπε σε κάθε προπόνηση να σταματήσει τον Αλφόνσο Φορντ, και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης ακούει ιστορίες από τον βετεράνο γκαρντ για τον Big Al που δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη λευχαιμία ως δικαιολογία, για το Περιστέρι της EuroLeague, τον Άγγελο Κορωνιό και τα μονά στην Πρόνοια.

Οι μεγάλοι σκόρερ σπανίζουν. Είναι λίγοι και μοναδικοί και ποτέ, μα ποτέ, δεν ξεχνιούνται. Επιβάλλουν, με τον τρόπο τους, την παρουσία τους και αυτή εγγράφεται στο θυμικό και στην αδιάκοπη πορεία του χρόνου. Ο Αλφόνσο Φορντ δεν μπορούσε να είναι εξαίρεση. Σκόραρε, σκόραρε, σκόραρε και πάντα έμενε όρθιος, περήφανος και δικαιωμένος για όλα όσα έδωσε. Κι αν η τελεία μπήκε απότομα και άγαρμπα στη ζωή του, αυτός άφησε πίσω την εικόνα και το παράδειγμά του.

Το παιχνίδι του Big Al ήταν από αυτά που οι φίλαθλοι λατρεύουν να παρακολουθούν. Αλέγκρο, χωρίς να μπαίνει σε καλούπια, για τη χαρά του αθλήματος και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Μανώλη Παπαμακάριο για τη διαδρομή από το ανοιχτό της Πρόνοιας μέχρι το Περιστέρι της EuroLeague και το πρώτο συναπάντημα στο κλειστό της Τζον Κένεντι με έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών που πέρασαν από τα ευρωπαϊκά παρκέ.

Ο βετεράνος γκαρντ θυμάται τον μαχητή Αλφόνσο που δεν επικαλέστηκε ποτέ τη λευχαιμία ως δικαιολογία, την ιστορία με τα Kobe 1 και τον Άγγελο Κορωνιό, που ήταν ο λόγος που έβγαλε τα πρώτα του χρήματα στον Γ.Σ.Π., και μιλάει για τα χρόνια που οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης κέρδιζαν την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin

To επεισόδιο στο YouTube του Gazzetta

Ακούστε τα προηγούμενα επεισόδια του ΣΠΛΙΤ powered by bwin