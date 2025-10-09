Narcofootball, το ποδόσφαιρο μέσα στον κόσμο των καρτέλ

Το σκοτεινό πρόσωπο του Narcofootball: Από τη δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ στις ομάδες των καρτέλ!

Στο νέο επεισόδιο του Ψευτοννιαριού, ταξιδεύουμε στην πιο σκοτεινή εποχή του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου: το Narcofootball της Κολομβίας. Όταν το ποδόσφαιρο δεν ήταν απλώς ένα άθλημα, αλλά ένα όχημα ξεπλύματος χρήματος, επίδειξης δύναμης και λαϊκής χειραγώγησης από τα μεγαλύτερα ναρκοκαρτέλ του κόσμου. Ανατρέχουμε στην τραγική δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ το 1994, ενός ποδοσφαιριστή-σύμβολο, που πλήρωσε με τη ζωή του ένα αυτογκόλ στο Μουντιάλ. Όμως αυτή ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Η Αμέρικα ντε Κάλι, στα χέρια των αδελφών Ορεχουέλα, και η Μιγιονάριος του Χοσέ Γκονσάλο Γκάτσα, έγιναν κέντρα δύναμης που έπαιζαν μέσα και έξω από τα γήπεδα. Πίσω τους, ο αόρατος (και κάποιες φορές πολύ ορατός) ρόλος του Πάμπλο Εσκομπάρ, που χρηματοδοτούσε ομάδες και ήρωες με το ένα χέρι, και με το άλλο κρατούσε τον φόβο. Πολύδωρος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Λοθάνο αφηγούνται πώς το ποδόσφαιρο, η εγκληματικότητα, η πολιτική, η κοινωνία και ο θάνατος μπλέκονται...

