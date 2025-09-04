Απαγωγή, Μέσι και το λάθος στο… ληξιαρχείο!

Στρεφέτσα, Γιόβιτς, Σάντσες, Πέρεθ και Ιβάνουσετς και . Άγνωστες ιστορίες, στιγμές αποθέωσης αλλά και εφιάλτες που τους σημάδεψαν. Νέο επεισόδιο «ψευτοεννιάρι» με άρωμα Super League.
Στο 7ο επεισόδιο «Ψευτοεννιάρι» μπαίνουμε στα αποδυτήρια της Super League για να γνωρίσουμε καλύτερα τους τέσσερις νέους μεγάλους πρωταγωνιστές του καλοκαιριού: τον Στρεφέτσα του Ολυμπιακού, τον Γιόβιτς της ΑΕΚ, τον Ιβάνουσετς του ΠΑΟΚ, τον Πέρεθ του Άρη και τον Σάντσες του Παναθηναϊκού.
Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, ανακαλύπτουμε άγνωστα περιστατικά, όνειρα που τους καθόρισαν, αλλά και δύσκολες στιγμές που δοκίμασαν τη δύναμή τους. Μια συζήτηση από τους Πολύδωρο Παπαδόπουλο, Αλέξανδρο Λοθάνο για τις μεταγραφές που γέμισαν προσδοκίες και έφεραν νέα πνοή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
