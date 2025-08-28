Ροναλντίνιο: Όταν η φυλακή του έσβησε το χαμόγελο!

Η φυλακή, ο... γάμος με δυο γυναίκες και οι σκιές πίσω από το φως. Στο 6ο επεισόδιο του Ψευτο9αριού, παίζουμε μπάλα με... Ροναλντίνιο.

Ήταν ο ήρωας που περίμενε το ποδόσφαιρο. Ο τέλειος testimonial. Ένα παιδί με χαμόγελο, μαγεία και αυθεντικότητα που ξαναέδωσε στο παιχνίδι τη χαμένη του αθωότητα. Ο Ροναλντίνιο δεν ήταν απλώς ένας σταρ. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε μικρούς και μεγάλους να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο ξανά.

Όμως, πίσω από τα φώτα, υπήρχε μια άλλη ιστορία. Ο ήρωας αφέθηκε στα χέρια του αδερφού του. Η καριέρα του τελείωσε πρόωρα και η ζωή του πήρε απρόσμενες στροφές. Από την παράδοξη φυλάκισή του στην Παραγουάη – με πλαστό διαβατήριο – μέχρι τα εξώφυλλα με τις δύο γυναίκες που έφτασαν κοντά στον γάμο μαζί του, αυτό το επεισόδιο φωτίζει τις σκιές πίσω από το φως.

Στο νέο επεισόδιο του Ψευτοεννιαριού, οι Πολύδωρος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Λοθάνο ανακαλύπτουν τον Ροναλντίνιο πέρα από τη ντρίμπλα. Όχι τον μάγο του γηπέδου, αλλά τον άνθρωπο που πλήρωσε την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους που λάτρεψε.

