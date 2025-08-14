Ερίκ Καντονά: Γλάροι, φυλακή και μια Harley για να μην τελειώσει τίποτα

Ο Καντονά δεν έπαιζε ρόλους, τους... κατέστρεφε. Πέρασε από τη φυλακή, ανέβασε τον Φέργκιουσον σε Harley, μίλησε με ποιητικές ατάκες και έφυγε στην κορυφή. Στο 4ο Ψευτο9άρι, μπαίνουμε στον κόσμο ενός ανθρώπου που δεν εξηγείται.

Είναι λίγοι οι ποδοσφαιριστές που μίλησαν με τα πόδια τους. Ακόμα λιγότεροι εκείνοι που μίλησαν και με λόγια. Ο Ερίκ Καντονά το έκανε και με τα δύο, αλλά με τρόπο που κανείς άλλος δεν τόλμησε. Τον θυμούνται για το περίφημο χτύπημα στον οπαδό της Κρίσταλ Πάλας. Για τα λόγια του με τους γλάρους και την τράτα. Για το σήκωμα του γιακαδά και το βλέμμα που δεν κατέβαζε ποτέ. Αλλά ελάχιστοι θυμούνται πως πέρασε και από τη φυλακή.

Στο 4ο επεισόδιο του Ψευτο9άρι, ο Πολύδωρος Παπαδόπουλος και ο Αλεξάνδρος Λοθάνο δεν προσπαθούν να εξηγήσουν τον Καντονά.

Τον ακούν, τον διαβάζουν και θυμούνται όταν... φόρεσε τις χειροπέδες. Γιατί ίσως, τελικά, κάποιες φιγούρες είναι πιο κοντά σε μύθο παρά σε βιογραφία.

