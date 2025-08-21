Χακάν Σουκούρ: Όταν ο Ερντογάν… πλήγωσε τον Ταύρο του Βοσπόρου

Στο 5ο επεισόδιο του Ψευτο9αριού, ξετυλίγουμε το χρονικό της θεαματικής ανόδου και της σπαρακτικής πτώσης ενός εθνικού θρύλου, του Χακάν Σουκούρ.

Ήταν ο απόλυτος σταρ της Γαλατασαράι, ο «Ταύρος του Βοσπόρου», ένας ήρωας της Εθνικής Τουρκίας και ο απόλυτος γκολτζής. Ο Χακάν Σουκούρ λάτρευε το ποδόσφαιρο και τον λάτρευαν γι’ αυτό. Όμως η ζωή του μετατράπηκε σε εφιάλτη: η τραγωδία, η πολιτική, η εξορία. Ένας γάμος με ιστορική φωτογραφία, ένας πατέρας στη φυλακή, μια χώρα που τον αποκήρυξε.

Πού είναι σήμερα ο Σουκούρ και πώς κατέληξε να ζει στις ΗΠΑ, μακριά από το ποδόσφαιρο και την πατρίδα του; Πολύδωρος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Λοθάνο μιλούν στο 5ο επεισόδιο του Ψευτο9αριού για τη θεαματική πτώση ενός μεγάλου σταρ.

Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify του Gazzetta- Ψευτο9αρι

Το επεισόδιο και στο YouTube του Gazzetta