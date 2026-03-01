Κόντης: «Η δήλωσή μου για τον Παναθηναϊκό παρερμηνεύτηκε - Μην διαβάζουμε απλά έναν τίτλο»

Ο Χρήστος Κόντης πήρε θέση για τον... θόρυβο που έκαναν οι δηλώσεις του σχετικά με τον Παναθηναϊκό και εξήγησε τι εννοούσε με όσα είχε πει.

Ο ΟΦΗ επικράτησε της ΑΕΛ Novibet με 3-0 στην Κρήτη και φουλάρει για να μπει στην πρώτη 8άδα για τις θέσεις 5-8, με τον Χρήστο Κόντη να μιλά μετά το ματς στη συνέντευξη Τύπου και να στέκεται μεταξύ άλλων και στις δηλώσεις του μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με τον... θόρυβο που έκανε αυτό που είπε την προηγούμενη φορά, ο Έλληνας προπονητής θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να εξηγήσει τι εννοούσε με όσα είπε.

«Παρερμηνεύτηκε η δήλωση μου, είπα ότι η Κηφισιά μας πίεσε πιο ψηλά, είχαμε πρόβλημα με τις πάσες μας αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μας πίεσε τόσο ψηλά, αυτό ήταν εντελώς αγωνιστικό. Προς Θεού αν μπορούμε να σκεφτούμε ότι είπα ότι η Κηφισιά είχε μεγαλύτερη δυναμική από τον Παναθηναϊκό.

Σημαντικό είναι να μην βάζουμε απλά έναν τίτλο αλλά όλη την δήλωση. Εγώ λέω πως είναι σημαντικό για τον ΟΦΗ να βρίσκουμε λύσεις και συμφωνώ ότι η ομάδα μας έχει δείξει ότι μπορεί να βρίσκει λύσεις σε όλα τα παιχνίδια, αρκεί να το πιστέψουν οι παίκτες και να το κάνουν με θάρρος».