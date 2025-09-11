Οι σταχτοπούτες του Champions League!

Τέσσερις ομάδες-έκπληξη γράφουν το δικό τους παραμύθι στο Champions League. Πάφος, Καϊράτ Ουνιόν, Μπόντο κάνουν ιστορική πρεμιέρα και το Ψευτοεννιάρι σας λέει τα πάντα…

Στο 8ο επεισόδιο της εκπομπής Ψευτοεννιάρι στο podcast του Gazzetta, ρίχνουμε φως στις τέσσερις μεγάλες σταχτοπούτες του φετινού Champions League. Η Πάφος των Ρώσων που αλλάζει τα δεδομένα στο κυπριακό ποδόσφαιρο και βγάζει μάτια στην Ευρώπη, και η Καϊράτ, από το πιο απομακρυσμένο ποδοσφαιρικό άκρο της ηπείρου, με κρύο, χιόνια και... ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, φτάνουν εκεί που κανείς δεν τις περίμενε.

Στο δρόμο τους βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα, η βελγική Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και η Μπόντο Γκλιμτ από τη Νορβηγία κάνουν πρεμιέρα στη φάση των ομίλων του Champions League, ολοκληρώνοντας την τετράδα των απρόσμενων ηρώων. Ποιο είναι το ταβάνι τους; Πόσο απέχει το παραμύθι από την πραγματικότητα; Πολύδωρος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Λοθάνο αναλύουν…

