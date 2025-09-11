Οι σταχτοπούτες του Champions League!

Στο 8ο επεισόδιο της εκπομπής Ψευτοεννιάρι στο podcast του Gazzetta, ρίχνουμε φως στις τέσσερις μεγάλες σταχτοπούτες του φετινού Champions League. Η Πάφος των Ρώσων που αλλάζει τα δεδομένα στο κυπριακό ποδόσφαιρο και βγάζει μάτια στην Ευρώπη, και η Καϊράτ, από το πιο απομακρυσμένο ποδοσφαιρικό άκρο της ηπείρου, με κρύο, χιόνια και... ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, φτάνουν εκεί που κανείς δεν τις περίμενε.
Στο δρόμο τους βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα, η βελγική Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και η Μπόντο Γκλιμτ από τη Νορβηγία κάνουν πρεμιέρα στη φάση των ομίλων του Champions League, ολοκληρώνοντας την τετράδα των απρόσμενων ηρώων. Ποιο είναι το ταβάνι τους; Πόσο απέχει το παραμύθι από την πραγματικότητα; Πολύδωρος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Λοθάνο αναλύουν…
