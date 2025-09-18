Tο βράδυ που ο Πεπ και ο Μέσι άλλαξαν το ποδόσφαιρο με το… ψευτοεννιάρι

Από την τακτική καινοτομία στις μέρες του Μέσι. Το ένατο επεισόδιο του podcast «Ψευτοεννιάρι» βουτάει βαθιά στην πιο παρεξηγημένη θέση του μοντέρνου ποδοσφαίρου.

Το ένατο επεισόδιο του podcast «Ψευτοεννιάρι» είναι αφιερωμένο, τι άλλο, στο… ψευτοεννιάρι! Είναι η θέση αυτή μια πραγματική τακτική καινοτομία ή απλώς ένας ρομαντικός ποδοσφαιρικός όρος; Ποιος ήταν ο πρώτος που την εφάρμοσε; Ποιος την ανέδειξε; Και πώς ανακοίνωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στον Λιονέλ Μέσι ότι θα γινόταν ο πιο «πλαστός» φορ στην ιστορία του ποδοσφαίρου;

Οι Πολύδωρος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Λοθάνο ξεδιπλώνουν τη γοητευτική ιστορία του ψευτοεννιαριού, από τις πρώτες εφαρμογές του μέχρι την καθιέρωσή του σε κορυφαίο επίπεδο. Αναλύουν την τακτική σημασία του, τον ρόλο του Μέσι στο περίφημο ματς με τη Ρεάλ το 2009 και τη μετάλλαξη του σύγχρονου ποδοσφαίρου υπό το πρίσμα αυτής της θέσης.

Αν αγαπάτε το παιχνίδι πίσω από το παιχνίδι, αυτό το επεισόδιο δεν πρέπει να το χάσετε.

Ακούστε το επεισόδιο και κάντε εγγραφή στο Spotify του Gazzetta- Ψευτο9αρι

