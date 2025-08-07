Λαμίν Γιαμάλ: Ο αριθμός 304 και το παιδί που δεν φοβήθηκε ποτέ

Στα σοκάκια της Καταλονίας, ο Λαμίν Γιαμάλ έμαθε να επιβιώνει πριν μάθει να παίζει. Το Ψευτο9άρι στο τρίτο επεισόδιό του σας... πάει στην κακόφημη Ροκαφόντα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι απλώς ένα παιδί-θαύμα. Είναι μια κραυγή από τα υπόγεια της Βαρκελώνης, εκεί που γεννιούνται οι πιο σκληροί μαχητές. Ένα «ευχαριστώ» σε δύο ανθρώπους που δε γνώρισε ποτέ.

Ένας αριθμός, χαραγμένος στην ψυχή του. Ένα μήνυμα που δεν είναι για όλους. Αν νομίζεις πως ξέρεις την ιστορία του, κάνεις λάθος. Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς Ψευτο9άρι, ο Πολύδωρος Παπαδόπουλος και ο Αλεξάνδρος Λοθάνο «μπαίνουν» στα σοκάκια που μεγάλωσε, σε μια περιοχή που αν δεν δώσεις μάχη δεν θα επιβιώσεις.

Oι περιπέτειες του πατέρα του, το όνομα... λύτρωση που του δόθηκε και μια γιαγιά - βράχος στο μεγάλωμά του.

