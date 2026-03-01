Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση-ενημέρωση προς τους φιλάθλους της ΑΕΚ, σχετικά με την προσέγγισή τους στο Πανθεσσαλικό.

Σήμερα το απόγευμα (1/3, 17:30) η πρωτοπόρος της Stoiximan Superleague ΑΕΚ, δοκιμάζεται στην έδρα του Βόλου, θέλοντας το διπλό για να παραμείνει στην κορυφή.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει τις παγίδες που κρύβει η αναμέτρηση και θέλει να παρουσιαστεί πανέτοιμο για τη συγκεκριμένη «μάχη», συνεχίζοντας την εξαιρετική πορεία και πλησιάζοντας στα Playoffs με θετικό πρόσιμο.

Είναι γνωστό πως η Ένωση θα έχει στο πλάι τον κόσμο της που έκανε (ή κάνει) το ταξίδι για την πόλη της Μαγνησίας. Μάλιστα, οι οπαδοί του «Δικέφαλου» έσπασαν ρεκόρ, αφού εκτιμάται πως περισσότεροι από 20.000 θα βρεθούν στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση-ενημέρωση, τόσο για την πρόσβαση στο γήπεδο όσο και για την ώρα που ανοίγουν οι θύρες αυτού.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Βόλος εν όψει του σημερινού αγώνα Βόλος – ΑΕΚ (5.30 μ.μ., Πανθεσσαλικό), ενημερώνει τους φιλάθλους τα εξής:

Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και ως εκ τούτου δεν θα επιτραπεί η προσέγγιση στο Πανθεσσαλικό στάδιο σε κανέναν φίλαθλο χωρίς εισιτήριο.

Η προσέλευση των φιλάθλων θα πρέπει να γίνει από τις 2.00 μ.μ., ώστε να αποφευχθεί o συνωστισμός στις θύρες του σταδίου και η είσοδος τους να γίνει σταδιακά και ομαλά.

Οι φίλαθλοι πριν από την άφιξή τους στην εγκατάσταση του Πανθεσσαλικού σταδίου θα πρέπει να έχουν ταυτοποιήσει το εισιτήριο τους στο GOV Wallet. Σε διαφορετική περίπτωση η είσοδος τους στις εξέδρες του σταδίου δεν θα τους επιτραπεί

Πρόσβαση στο Πανθεσσαλικό

Η είσοδος των φιλάθλων για τη Θύρα των VIP θα γίνεται από την κεντρική πύλη του Πανθεσσαλικού σταδίου και την είσοδο των VIP.

Η είσοδος για τη Δυτική εξέδρα (Θύρες 13 έως 30) θα γίνεται από την 2η Πεζογέφυρα.

Η είσοδος για το Βόρειο πέταλο (31-42) θα γίνεται από την 3η πεζογέφυρα.

Η είσοδος για το Νότιο πέταλο (1-12) θα γίνεται από την 1η πεζογέφυρα.

Η είσοδος για την Ανατολική εξέδρα (θύρες 43-56) θα γίνεται από την 1η και την 3η πεζογέφυρα.