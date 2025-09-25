Από τις φαβέλες στα αστέρια: Οι ποδοσφαιριστές που νίκησαν τη μοίρα!

Οι φαβέλες της Βραζιλίας είναι τόποι σκληροί, όπου η καθημερινότητα σημαδεύεται από φτώχεια, εγκληματικότητα και χαμένες ζωές. Ωστόσο, από αυτές τις εφιαλτικές γειτονιές ξεπήδησαν μερικοί από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που γνώρισε ποτέ το άθλημα.
Στο 10ο επεισόδιο του podcast «Ψευτοεννιάρι», οι Πολύδωρος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Λοθάνο αφηγούνται τις συγκλονιστικές ιστορίες παιδιών που, παρά τις αντιξοότητες, έκαναν το όνειρο πραγματικότητα.
Από τον εκρηκτικό Αντριάνο και τον πολύπειρο Ραφίνια μέχρι τον Ριτσάρλισον και το «Φαινόμενο», που κουβαλούν στις πλάτες τους το βάρος μιας γενιάς, το ταξίδι από τον φόβο και την ανέχεια μέχρι τη δόξα των γηπέδων αποκαλύπτει τη δύναμη του ποδοσφαίρου να μεταμορφώνει ζωές.
