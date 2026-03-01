Μάρτιος με γαλανόλευκο... χρώμα: Το αναλυτικό πρόγραμμα για τις Εθνικές Ομάδες

Γνωστοποιήθηκε το μηνιαίο πρόγραμμα των αγώνων, που θα δώσουν όλα τα κλιμάκια της Εθνικής μας ομάδας μέσα στον Μάρτιο.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γνωστοποίησε σήμερα (01/03) το μηνιαίο πρόγραμμα των αγώνων, που θα δώσουν όλες οι Εθνικές μας ομάδες μέσα στον Μάρτιο, για τις διοργανώσεις στις οποίες αγωνίζονται.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Εθνικών μας ομάδων

Αρχικά, η Εθνική Ομάδα Ανδρών θα δώσει αυτό το μήνα δύο φιλικά, το ένα με την Παραγουάη την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 21:00 στο «Γ.Καραϊσκάκης» και το άλλο στις 31 και ώρα 20:00 απέναντι στην Ουγγαρία στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης.

Συνεχίζουμε με την Εθνική Ομάδα Γυναικών, που στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, θα αντιμετωπίσει τη Γεώργια στις 3 Μαρτίου ώρα 18:30 και τα Νησία Φερόε στις 7 και ώρα 20:30. Και οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο στάδιο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» του Ηρακλείου της Κρήτης.

Η Εθνική κ21 για τα προκριματικά του Euro U21 θα φιλοξενήσει στις 27 Μαρτίου στις 18:00 τη Μάλτα στο «Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς» και τη Γερμανία στις 31 και ώρα 19:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Επιπλεόν η κ19 για τα προκριματικά του Euro U19 θα αντιμετωπίσει στις 25 Μαρτίου την Αυστρία (13:00, Φρανκφούρτη), στις 28 τη Γερμανία (19:00, Ντράιαϊχ) και στις 31 τη Σουηδία (19:00, Φρανκφούρτη).

Από την άλλη η κ19 Γυναικών θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες με τη Σερβία, στις 4 και τις 7 Μαρτίου. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στην πόλη Στάρα Πάζοβα της Σερβίας στις 13:00.

Ακόμη, η κ17 Ανδρών, στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro κ17 θα αντιμετωπίσει κατα σειρά το Μαυροβούνιο (25.03, 13:00 «Στάδιο Τοπολίτσα», Μπαρ), τη Σουηδία (28/03, 13:00 «Ολυμπιακό Στάδιο Ούλτσιν», Ούλτσιν) και τη Νορβηγία (31/03, 16:00, «Ολυμπιακό Στάδιο Ούλτσιν», Ούλτσιν). Και οι τρεις αγώνες θα διεξαχθούν στο Μαυροβούνιο.

Τέλος, η κ17 Γυναικών για τα προκριματικά του Euro κ17 θα αναμετρηθεί με τις Ελβετία (12/03, 19:00 «Στάδιο Σάρπσμποργκ», Σάρπσμποργκ), Νορβηγία (15/03, 14:00 «Φρέντρικσταντ Στέιντιουμ», Φρέντρικσταντ) και Σκωτία (18/03, 14:00, «Στάδιο Σάρπσμποργκ», Σάρπσμποργκ). Και οι τρεις αγώνες θα διεξαχθούν στη Νορβηγία.