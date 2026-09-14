Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το 4/4 του Παναθηναϊκού, τα βάσανα των ανταγωνιστών του και την τεράστια αλλαγή του συγκριτικά όχι μόνο με την περυσινή σεζόν, αλλά και με την εκκίνηση της εφετινής, στα προκριματικά του Conference League.

Σαν σήμερα, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, στις 14 Σεπτεμβρίου 2025 ο Ανδρέας Τεττέη έστηνε πάρτι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και με συμπαραστάτες τον Παύλο Παντελίδη, τον Χόρχε Πόμπο και τον Ούγκο Σόουζα (και κεντρικούς χαφ Ρουμπέν Πέρεθ – Λούκας Βιγιαφάνιες!) έκαναν τον Αγγελο Μπασινά και τον Σωτήρη Κυργιάκο να πανηγυρίζουν τη σπουδαία νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού και τον Γιάννη Αλαφούζο να αποφασίζει το ίδιο βράδυ την απόλυση του Ρουί Βιτόρια, η οποία είχε ανακοινωθεί μία ημέρα μετά.

Νοκ άουτ από το Νοέμβριο πέρυσι, άψογος εφέτος

Ο Παναθηναϊκός προσέλαβε τον Χρήστο Κόντη, τον οποίο απέλυσε μετά από τέσσερις αγωνιστικές και το 1-1 με τον Αρη στο ΟΑΚΑ (αήττητος στο πρωτάθλημα, όχι όμως και στην Ευρώπη όπου είχε υποστεί δυο ήττες από Go Ahead Eagles και Φέγενορντ), πήρε εν συνεχεία τον Ράφα Μπενίτεθ, τον οποίο τουλάχιστον διατήρησε μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά το τρένο είχε ήδη χαθεί... Με 12 χαμένους βαθμούς στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, οι Πράσινοι είχαν τεθεί εκτός διεκδίκησης τίτλου οριστικά και αμετάκλητα μετά το 1-0 από το Βόλο, πάλι στο Πανθεσσαλικό, την 1η Νοεμβρίου.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά, και με «παραμένοντες» από εκείνο το ρόστερ ουσιαστικά μόνο τους Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Πάλμερ – Μπράουν, τον τραυματία Ινγκι Ινγκασον και τον απίστευτο (μόνιμο τότε στον πάγκο) Βισέντε Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός των 13 μεταγραφών και των 50 εκατ. Ευρώ για αγορές και ενοίκια δανεισμών μετράει 4/4 στη Stoiximan Superleague, έχει γράψει 3/3 προκρίσεις στο Conference League, επανασυσπειρώνει τους φίλους του και παρουσιάζει κάτι όμορφο, θεαματικό, παραγωγικό, βελτιούμενος από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ: Τα βάσανα των ανταγωνιστών

Συν τοις άλλοις μοιάζει να έχει και τις ποδοσφαιρικές συναστρίες μαζί του! O Ολυμπιακός ταλαιπωρείται για χίλιους λόγους. Εχασε τον πρώτο σκόρερ του και κορυφαίο φορ του πρωταθλήματος, έγινε η πρώτη ομάδα της Stoiximan Superleague που άλλαξε προπονητή κι έχει και ολοκαίνουρια ομάδα. O ΠΑΟΚ έκανε πέντε μεταγραφές στις τελευταίες 15 μέρες και παλεύει μετά από βασανιστικό καλοκαίρι με νέο κόουτς να ξαναχτιστεί στην πρώτη σεζόν μετά από τις αποχωρήσεις του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του και του Νο 1 Ελληνα παίκτη. H ΑΕΚ μπήκε χάρη σε γκολ του τελευταίου λεπτού από τη Λασκ (5-1 εναντίον της Σέλτικ στην παράταση με γκολ στο 91') στους ισχυρούς των play offs και διέλυσε τους Βούλγαρους για να φτάσει πανηγυρικά και δίκαια στη League Phase με τα μεγαθήρια (Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Γαλατά στο διάβα της), όλα μοιάζουν ιδανικά τώρα στην εκκίνηση του πρωταθλήματος για τους Πράσινους...

Από τον Τουμπά και τον Ζαρουρί στον Λουζά και τον Ουναΐ

Προφανώς, δεν είναι όλα ιδανικά. Πριν από έναν και ενάμιση μήνα σηκώναμε όλοι μαζί τα χέρια ψηλά με το coaching του Τζέικομπ Νίστρουπ στα ματς με την CSKA 1948 και τη Χράντετς Κράλοβε. Πέρασε πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός με βασικούς τον Τσιριβέγια και τον Τσέριν, με τον Καμαρά στα... χαμένα, με την άμυνα ασταθή και προβληματική. Ο Γιάγκουσιτς πήγε στον πάγκο, ο Τουμπά έφυγε, το ίδιο και ο Ζαρουρί, μέχρι και έξτρα αριστερό μπακ πήρε (τα λέγαμε...) διότι ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του για τη διαθεσιμότητα και τη «διάρκεια» του Βίκτορ Κρίστιανσεν. Και σωστά έπραξε.

Στο πρωτάθλημα όλα άλλαξαν, αρχικά με τον πολύτιμο Κινγκς Κάνγκουα βασικό! Βρήκε το ρόλο του ο Ταμπόρδα, ανέβηκε ο Αντίνο, πήρε και τον Λουζά, έκανε την εντυπωσιακή υπέρβαση με τον Ουναΐ, φόρτωσε με ποιότητα και διαφορετικά χαρακτηριστικά τη μεσαία γραμμή του, βρέθηκε με τέσσερις φορ! Δεν πήρε 6-8άρι που να «δαγκώνει», δεν πήρε εξτρέμ διότι στα άκρα «υπολογίζει» τον Λιβάι Γκαρσία, αλλά από τη μέση και μπροστά είναι σούπερ πλήρης. Αμυντικά θα τον δούμε και στη συνέχεια, διότι στα δικά μου μάτια τα παιχνίδια με το Λεβαδειακό (0-2), την Κηφισιά (3-1) και τον Παναιτωλικό (3-0) δεν αποτελούν κριτήριο... Ούτε το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (3-1), διότι ο Δικέφαλος αγωνίστηκε από το 15' με παίκτη λιγότερο.

Η πίστα της πίστης και η δοκιμασία στις «στραβές»

Το σίγουρο, όμως, είναι ότι ο εφετινός Παναθηναϊκός την πρώτη πίστα, την πέρασε. Και την πέρασε νωρίς! Την πίστα της... πίστης! Στον προπονητή, στους νέους παίκτες, στο σχέδιο που ασφαλώς δεν είναι τέλειο, αλλά μοιάζει να εφαρμόζεται πολύ καλύτερα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα και γι' αυτό ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, διότι στα δύσκολα και στις στραβές αποδεικνύεται η ενότητα, η συσπείρωση, η υπομονή, η εμπιστοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Παναθηναϊκός δεν θεωρείται πια και δεν αντιμετωπίζεται από φίλους και αντιπάλους ως ένα «καινούριο πρότζεκτ σε μεταβατική περίοδο», αλλά ως ένας κανονικός διεκδικητής του τίτλου, με πλούσιες επιθετικές αρετές, μπόλικο ταλέντο και πολλές επιλογές στη μεσοεπιθετική γραμμή του.

Προφανώς τα νέα δεδομένα αυξάνουν την πίεση, ψηλώνουν τον πήχη και πολλαπλασιάζουν τις απαιτήσεις, κάτι που αποτυπώθηκε και στα λόγια του Νίστρουπ: «Είναι αδύνατο να παίξεις στον Παναθηναϊκό αυτή τη σεζόν αν δεν δουλεύεις τρομερά σκληρά. Είσαι εκτός, δεν θα παίξεις σε αυτή την ομάδα. Έχουμε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Πρώτα ο Σύλλογος, μετά η ομάδα και μετά εσύ. Αν δεν τα βάλεις με αυτή τη σειρά, δεν θα παίξεις. Κάθε σπριντ για να γυρίσεις πίσω, κάθε ανάκτηση μπάλας, κάθε forward run, θα πανηγυρίζεται με αυτόν τον τρόπο».

Κι όποιος το πήρε το μήνυμα, το πήρε...

Υ.Γ. Τα βουρκωμένα μάτια του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την πρώτη νίκη της Μαύρης Θύελλας στο πρωτάθλημα, για μια απλή νίκη που δεν καθόρισε τίποτα απολύτως, ήρθαν να μας θυμίσουν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο VAR, χρήμα, συστήματα, νταραβέρια, social media. Ηταν και θα είναι πάντα κάτι που γεννά αυθεντικά συναισθήματα..Λύπης, χαράς, πίκρας, πόνου, ηδονής, αγωνίας, συγκίνησης, ανατριχίλας... ζωής. Γι' αυτό είναι και τόσο σαγηνευτικό. Τη χρειαζόμαστε την αλήθεια τέτοιων στιγμών πού και πού...