Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και του Έρικ Χάμζα για τη νίκη της Καλαμάτας επί του Βόλου Elabet.

Η Καλαμάτα είχε να νικήσει από τον Απρίλιο του 2001 στη Super League. Με ανατροπή λύγισε τον Βόλο Elabet και στο φινάλε, ενώ έκανε δηλώσεις στη Nova ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας λύγισε.

Ο τεχνικός της ομάδας της Μεσσηνίας είπε συγκινημένος: «Είναι μία σημαντική στιγμή για όλους εμάς, γιατί οι άνθρωποι της ομάδας στηρίζουν όλο το εγχείρημα και μετά από 26 χρόνια επιστρέψαμε στις νίκες στη μεγάλη κατηγορία.

Ενώ στράβωσε το παιχνίδι από την αρχή, τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Εγώ μεγάλωσα σε αυτή την ομάδα. Μπορεί οι προπονητές να είμαστε επαγγελματίες, αλλά παραμένουμε άνθρωποι. Σίγουρα η προσπάθεια στο μέλλον θα είναι μεγαλύτερη, ούτως ώστε να φέρουμε κι άλλες χαρές».

Ο Έρικ Χάμζα, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός της Καλαμάτας, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ στη νίκη με 3-1 μετά το ματς αφιέρωσε ένα από τα δύο γκολ στον Χριστοφιλέα. Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τα δύο πρώτα μου επαγγελματικά γκολ, τα οποία ήταν αποτέλεσμα της συνολικής δουλειάς της ομάδας. Θέλω να αφιερώσω το πρώτο γκολ στον κόουτς, γιατί με πίστεψε και με έφερε στην ομάδα, και το δεύτερο στους γονείς μου, καθώς είναι πάντα δίπλα μου.

«Αυτή η νίκη είναι ένα δυνατό comeback για εμάς, αφού στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχαν έρθει τα αποτελέσματα που θέλαμε. Περιμένουμε πώς και πώς να φτιαχτεί το δικό μας γήπεδο, ώστε να έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο στο πλευρό μας.

Πιστεύω πως στη συνέχεια θα έρθουν ακόμη περισσότεροι φίλαθλοι και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λάρισα. Στο ματς με τον Παναθηναϊκό, που είναι μια μεγάλη ομάδα, θα είμαστε έτοιμοι. Στο ποδόσφαιρο όλες οι ομάδες νικούν και όλες χάνουν, αλλά εμείς θα μπούμε στο γήπεδο για να δείξουμε τι αξίζουμε.

Παίζουμε και για τον προπονητή μας, ο οποίος θέλει μέσα από τις προπονήσεις να βγάλουμε το ποδόσφαιρο που σχεδιάζει. Μας υπενθυμίζει συνεχώς πως υπάρχει μεγάλη ποιότητα στην ομάδα και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».