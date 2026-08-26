Σε μια από τις πιο τρελές ανατροπές, η Λίντσερ δεν πτοήθηκε από την ήττα με 3-0 στη Σκωτία, ούτε από το προβάδισμα της Σέλτικ και με το τελικό 5-1 στην παράταση έγραψε ραψωδία πρόκρισης στο Champions League!

Το παραμύθι ενός θριάμβου, το χρονικό πίσω από μια πανωλεθρία... Λίντσερ και Σέλτικ έχουν να πουν δυο πολύ διαφορετικές ιστορίες από το μεταξύ τους ζευγάρωμα, το οποίο εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ασύλληπτες αφηγήσεις των προκριματικών του Champions League. Η νίκη των Σκωτσέζων με 3-0 άλλωστε στο πρώτο ματς φαινομενικά είχε μετατρέψει σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς της Αυστρίας. Και το προβάδισμα του 0-1 έδειχνε να χαλυβδώνει ακόμα περισσότερο τη θέση της, ενώ σκεφτόταν ήδη την κλήρωση της Πέμπτης (27/8).

Κι όμως το συνολικό σκορ με 4-0 από τα δυο ματς, δεν ήταν ικανό να λυγίσει το πνεύμα της Λίντσερ. Με τον Λιούμπισιτς της ΑΕΚ να σκοράρει το ένα από τα γκολ της επικής ανατροπής, οι Αυστριακοί ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα (4-1) στο 90λεπτο και με το κερασάκι στην τούρτα στην παράταση διέλυσαν με 5-1 την απελπιστική Σέλτικ για να της κλέψουν το εισιτήριο για τη League Stage του Champions League.

Αρχικά ο Λιούμπισιτς - δανεικός από την ΑΕΚ - έδωσε το προβάδισμα στους Αυστριακούς στο 48΄, με τον Αντερίναν να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-1 δέκα λεπτά αργότερα. Η Λίντσερ πάλευε για το κομβικό τέταρτο γκολ και τελικά το βρήκε στο 90΄με κεφαλιά του Φλέκερ, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί όπου το μακρινό σουτ του Αντενίραν στο 105΄ έδωσε τη χαριστική βολή στη Σέλτικ κι έστειλε τη Λίντσερ στα αστέρια, σε μια βραδιά που θα χαραχθεί για πάντα στη μνήμη των οπαδών της.