Superleague, η βαθμολογία: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, +3 από ΠΑΟΚ, +4 από ΑΕΚ και +5 από Ολυμπιακό!

Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής, αφού εκμεταλλεύτηκε τις γκέλες ΑΕΚ και Ολυμπιακού και πλέον απολαμβάνει την γλυκιά μοναξιά της κορυφής, χτίζοντας διαφορές.

Κόντρα στον Παναιτωλικό, το Τριφύλλι πιστοποίησε την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή την εποχή και με το εύκολο 3-0, έκανε το 4x4 και του έδωσε την ευκαιρία να φιγουράρει μόνο πρώτο στην κορυφή, έχοντας εκμεταλλευτεί στο έπακρο την ισοπαλία της ΑΕΚ στην Τρίπολη (1-1 με τον Αστέρα) και την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ (0-1).

Στους κερδισμένους της αγωνιστικής και ο ΠΑΟΚ που νίκησε άνετα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης τον Αρη με 2-0 και πλέον βρίσκεται στη 2η θέση μαζί με Παναιτωλικό και ΟΦΗ!

H 4η αγωνιστική

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1

Καλαμάτα – Βόλος 3-1

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1

Κηφισιά – Λεβαδειακός 0-0

ΠΑΟΚ – Αρης 2-0

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0

H Βαθμολογία της 4ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 12

2. ΠΑΟΚ 9

3.Παναιτωλικός 9

4.ΟΦΗ 9

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5. ΑΕΚ 8

6.Ολυμπιακός 7

7.Άρης 6

8. Ηρακλής 5

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9. Καλαμάτα 4

10.Ατρόμητος 2

11.Bόλος Elabet 2

12. Κηφισιά 2

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Λεβαδειακός 1

Επόμενη αγωνιστική (5η)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – Κηφισιά (7μμ)

Αρης – Ηρακλής (7.30μμ)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (5μμ)

Βόλος – ΑΕΚ (6μμ)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (9μμ)