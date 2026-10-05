Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας βρέθηκε στον Βοτανικό και αναφέρθηκε στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα έργα αναφορικά με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη και τα συνοδά έρα.

Στο εργοτάξιο του Βοτανικού βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος θέλησε να δώσει μία ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στα τρία μέτωπα των εργασιών. Αρχικά, μίλησε για το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού τονίζοντας πως βρίσκεται στην τελευταία φάση κατασκευής των τεσσάρων πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Όσον αφορά τις κερκίδες, αυτές έχουν ήδη τοποθετηθεί στην ανατολική και δυτική πλευρά ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βόρια και νότια.

Έπειτα, αναφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη λέγοντας πως ολοκληρώθηκε η θεμελίωσή τους ενώ όσον αφορά τις υποδομές και τα συνοδά έργα τόνισε πως οι εργασίες στη Λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ, την υπόγεια σύρραγα, την πεζογέφυρα και τους χώρους στάθμευσης είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η ανάρητη του Χάρη Δούκα με τις εξελίξεις στον Βοτανικό

Ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη!

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη! Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Ποδοσφαιρικό γήπεδο: Είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βορρά και νότο.

Υποδομές & συνοδά έργα: Η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σήραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε.