Νίστρουπ: «Οι παίκτες είναι ''πεινασμένοι'' να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της νίκης επί του Παναιτωλικού με 3-0.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε χαρούμενος από την εικόνα της ομάδας του κόντρα στον Παναιτωλικό και τη νίκη με 3-0, η οποία επέκτεινε το σερί του Παναθηναϊκού στο 4/4 και τον έφερε μόνο πρώτο.

Ο Δανός τεχνικός εξήγησε πως όταν ήρθε ζήτησε χρόνο όχι για να φέρει αποτελέσματα, αλλά για να εξελίξει την ομάδα και τόνισε πως είναι χαρούμενος για τον δρόμο που έχουν κάνει μέχρι στιγμής, παρ' ότι ακόμη είναι νωρίς. Θα προτιμούσε εκείνος να είναι δεύτερος ή τρίτος τώρα και πρώτος στο τέλος, παρά το αντίθετο.

Ξεκαθάρισε πως οι ποδοσφαιριστές του είναι «πεινασμένοι» να κερδίσουν αγώνες για τον Παναθηναϊκό και πως υπάρχει καλή ατμόσφαιρα και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των παικτών, ο οποίος τους ωθεί μπροστά.

Ανέφερε πως δεν υπάρχει περίπτωση ένας παίκτης να αγωνιστεί αν δεν δίνει τα πάντα για την ομάδα ενώ κλείνοντας κάλεσε τον κόσμο να πάει στη Λεωφόρο και να στηρίξει τον Παναθηναϊκό στο ματς με την Κηφισιά την Τετάρτη (16/09), αφού θα έχει ακόμη μονάχα δύο ευκαιρίες να δει την ομάδα στην ιστορική του έδρα.

Όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ

Για το πρόσωπο που παρουσιάζει η ομάδα:

«Νομίζω ότι χτίζουμε πράγματα. Η εμφάνιση σήμερα ήταν καλή. Μπορεί να συγκρίνεις το πρωτάθλημα της Δανίας σε κάποια πράγματα με κείνο της Ελλάδας σε κάποια άλλα όχι. Όταν ήταν να έρθω μιλούσαμε με τον τεχνικό μας διευθυντή και είχαμε συζητήσει κάποια πράγματα. Όταν ενδιάμεσα υπάρχουν μεταγραφές, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν λίγο. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ομάδα σε σχέση π.χ. με το ματς κόντρα στην Πάκσι στην Ουγγαρία, που ήταν το πρώτο. Προσπαθούμε να εντάξουμε τους παίκτες στο πλάνο που έχουμε. Μετά πρέπει να παρατηρήσουμε ποιες σχέσεις μπορούν να πάνε την ομάδα πιο μακριά και να δουλέψουμε σ' αυτές».

Για το τι μένει να δούμε ακόμα από την ομάδα:

«Ζήτησα χρόνο για να βελτιώσω την ομάδα. Ποτέ δεν ζήτησα χρόνο για να πάρω αποτελέσματα. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές αυτό δεν είναι επιλογή. Στο ποδόσφαιρο όταν χάνεις ή όταν χάνεις ένα σημαντικό προβάδισμα τα συναισθήματα είναι έντονα. Έχουμε παίξει μόλις τέσσερα ματς από τα 32. Θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος τώρα και να είμαι πρώτος στο τέλος παρά το αντίθετο. Παίρνουμε αυτοπεποίθηση από τα αποτελέσματα, έχουμε καλά αποδυτήρια, παίκτες που τους αρέσει ο ανταγωνισμός. Οι παίκτες είναι πεινασμένοι να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό».

Για την ικανοποίηση τα γκολ να έρχονται ως αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις και τα παραπάνω γκολ:

«Το ίδιο έγινε και με την Κηφισιά. Έπρεπε να βάλουμε παραπάνω γκολ. Το ίδιο και με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς το είπα και στους παίκτες πως είναι σημαντικό να τελειώνουμε τα ματς όταν μπορούμε. Είναι σημαντικό ότι παίρνουμε γκολ από πολλούς παίκτες, ότι σκοράρουμε από στατικές φάσεις. Είχαμε δυσκολίες σε κάποια ματς των προκριματικών. Για μένα το πιο σύνθετο κομμάτι του ποδοσφαίρου είναι το επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Μπορούμε να παίξουμε με δύο στράικερς, με δεκάρι, όπως κάναμε σήμερα με τον Ουναΐ. Ο Αντίνο είναι εκείνος που έχει βγει πιο μπροστά απ' όλους τις τελευταίες εβδομάδες και είμαι χαρούμενος για κείνον».

Για το αμυντικό τρανζίσιον:

«Είναι αδύνατον να παίξεις για τον Παναθηναϊκό φέτος αν δεν δουλεύεις σκληρά. Αν δεν το κάνεις δεν θα παίξεις. Τώρα μπορεί να πανηγυρίζουμε ένα τάκλιν, μία πίεση, γιατί μπορεί να σημαίνουν πολλά για μας αν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Μπορεί να έρθουν μέρες που το γήπεδο δεν θα είναι τέλειο, που θα έχουμε μία αποβολή, που δεν θα παίξουμε καλά, όμως η προσπάθεια και η θέληση να παίξει καλά ένας παίκτης πρέπει να είναι εκεί. Αν δεν είναι πάντα εκεί, δεν θα παίζει. Όλοι παίκτες δουλεύουν πολύ σκληρά είτε στην προπόνηση είτε στον αγώνα».

Το μήνυμά του προς τον κόσμο

«Το ότι τους χρειαζόμαστε για να μας σπρώξουν μπροστά. Όπως το νιώσαμε σήμερα από ολόκληρο το γήπεδο. Να μας συγχωρούν όταν κάνουμε λάθη. Όπως συνέβη με τον Καμαρά, που τώρα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Πρέπει οι οπαδοί να κοιτάξουν πίσω στις μεγάλες εμπειρίες που είχαν στη Λεωφόρο και να έρθουν εκεί να μας στηρίξουν, όπου θα παίξουμε ακόμα μονάχα δύο ματς εκεί. Να εμφανιστούν στην ιστορική τους έδρα και να μας στηρίξουν».