Ο Λιβάι Γκαρσία εκτός από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα λείψει δεδομένα και σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεδομένα έτοιμος με την ΑΕΚ.

Οι φόβοι όλων στον Παναθηναϊκό για τον Λιβάι Γκαρσία δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν.

Ο 28χρονος φορ του τριφυλλιού το μεσημέρι επέστρεψε στην Αθήνα από την εθνική ομάδα του Τρίντιναντ και Τομπάγκο, αφού τραυματίστηκε στον αγώνα με το Κουρασάο την περασμένη Παρασκευή (αντικαταστάθηκε στο 14'). Ο Λιβάι Γκαρσία άμεσα υποβλήθηκε σε μαγνητική και το αποτέλεσμα ήταν θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2-3 εβδομάδες, οπότε είναι δεδομένα εκτός με τον Ολυμπιακό, αλλά κι από το πρώτο ματς εντός έδρας για το Conference League, με αντίπαλο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου. Ανάλογα με το διάστημα που θα μείνει εκτός, ενδέχεται να χάσει και το παιχνίδι Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ με τον Άρη στις 28 του μήνα.

Ακόμα κι αν χρειαστεί τρεις εβδομάδες αποκατάστασης, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, τότε θα είναι έτοιμος για το εντός έδρας ντέρμπι με την πρώην ομάδα του την ΑΕΚ, την 1η Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ (19:00). Σίγουρα, πάντως, θα είναι εκτός στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια με Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Καϊράτ Αλμάτι.

Αναλυτικά τα ματς που έχει ο Παναθηναϊκός τις προσεχείς τρεις εβδομάδες

11/10 Ολυμπιακός εκτός (21:00)

15/10 Μπόρατς Μπάνια Λούκα εντός (19:45)

18/10 Αστέρας Aktor εντός (17:30)

22/10 Καϊράτι εκτός (17:30)

25/10 Βόλος εκτός (18:00)

28/10 Άρης εντός Κύπελλο (17:30)