Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δέκα παίκτες από το 16' λόγω αποβολής του Ελουστόντο και ο ανώτερος Παναθηναϊκός με κορυφαίους και σκόρερ τους Τετέι - Ταμπόρδα νίκησε 3-1 στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ στο 34', χαμένο πέναλτι ο Ταμπόρδα στο 45' +2', αποβλήθηκε ο Ντέσερς στο 68', μείωσε ο Ούγκρεσιτς στο 90+2'.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη μεγάλη νίκη της σεζόν επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ σε ματς για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague εκμεταλλευόμενος το γεγονός πως έπαιξε με παίκτη παραπάνω από το 15ο λεπτό, που αποβλήθηκε ο Ελουστοντο, μέχρι ο Ντέσερες να επαναφέρει την αριθμητική ισορροπία στο παιχνίδι στο 69', μετά από χτύπημα εκτός φάσης. Ο «δικέφαλος του Βορρά» μείωσε απλώς το σκορ στο 90+2' με τον Ούγκρεσιτς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, που σκόραρε το δεύτερο και το τρίτο γκολ της ομάδας του ενώ στο ενδιάμεσο κέρδισε κι ένα πέναλτι, στο οποίο ο Ταμπόρδα νικήθηκε από τον Παβλένκα, που ήταν ο μόνος διασωθείς του «δικεφάλου του βορρά».

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έμεινε πιστός στο αγαπημένο του 4-4-2 διατηρώντας τον Πένια κάτω από τα δεκάρια. Στο κέντρο της άμυνας βρέθηκαν οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα δύο άκρα έπαιξαν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο αποτελείτο από τους Καμαρά και Κάνγκουα ενώ δεξιά ήταν ο Ταμπόρδα και αριστερά ο Αντίνο. Στην κορυφή της επίθεσης δεξιά βρέθηκε ο Λιβάι και αριστερά ο Τεττέη.

Ο Αλέσιο Λίσι έμεινε κι εκείνος πιστός στις δικές του αρχές παρατάσσοντας την ομάδα του σε 4-2-3-1. Ο Παβλένκα κάτω από την εστία. Οι Ελουστόντο και Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας ενώ οι Κένι και Γιαννούλης ήταν στα δύο άκρα.

Στη μεσαία γραμμή, πίσω από τον Πέλκα, που βρέθηκε στο «10», έπαιξαν οι Σανταμαρία και Ζαφείρης. Στα «φτερά» πήραν θέση οι Ζίβκοβιτς δεξιά και Άλι αριστερά ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Εντιαγέ.

Το νωθρό ξεκίνημα και η αποβολή που τα άλλαξε όλα

Το ξεκίνημα των δύο ομάδων ήταν πολύ νωθρό, με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή και την πρωτοβουλία και τον ΠΑΟΚ να ψάχνει χώρους στην αντεπίθεση για να γίνει επικίνδυνος.

Τελικά, η πρώτη φάση ήρθε για τον Παναθηναϊκό στο 12ο λεπτό, όταν μετά από μία ωραία ομαδική προσπάθεια, ο Ταμπόρδα που βρέθηκε στην αριστερή πτέρυγα, έκανε τη σέντρα με το εξωτερικό, ο Λιβάι χαμήλωσε και πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε.

Τρία λεπτά μετά ήρθε η φάση που άλλαξε τα δεδομένα του παιχνιδιού. Ο Ταμπόρδα έκανε μία πάσα προς τον Τεττέη, ο Έλληνας φορ βγήκε στο 1vs1 με τον Ελουστόντο και ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, όταν είδε τον είδε να τον ξεπερνά, τον ανέτρεψε αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα και αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα.

Ο Λίσι αντέδρασε άμεσα και αφαίρεσε τον Πέλκα από το ματς για να περάσει στον γήπεδο τον μοναδικό στόπερ που είχε στον πάγκο, τον 19χρονο Μπαταούλα. Στο 23' ο Τεττέη με τον Λιβάι είχαν μία ωραία συνεργασία, αλλά το γύρισμα του τελευταίου κόντραρε, έχασε τα ταχύτητα η μπάλα και ο Παβλένκα μπόρεσε να προλάβει να πέσει και να μπλοκάρει.

Ταμπόρδα και Τεττέη έβαλαν μπροστά 2-0 τον Παναθηναϊκό

Έξι λεπτά μετά ο Παναθηναϊκός βρήκε τη λύση. Σέντρα του Κυριακόπουλου από τα αριστερά, ο Ταμπόρδα κέρδισε τον προσωπικό του αντίπαλο στον αέρα και σκόραρε ξανά με το κεφάλι για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει. Στο 34' ο Ζαφείρης πέρασε ωραία τη μπάλα στον Εντιαγέ μέσα στην περιοχή, εκείνος ρόλαρε πάνω στον Φαν Ντρόνγκελεν, αλλά η μπάλα κατέληξε κόρνερ, καθ' υπόδειξη του διαιτητή, με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται για πέναλτι.

Τέσσερα λεπτά μετά ήρθε και δεύτερο γκολ για τους «πράσινους». Ο Τεττέη βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή, προσπάθησε να κάνει μία ντρίμπλα, που δεν του βγήκε κι έφτασε στη γωνία της, εκεί όμως έβαλε πλάτη τον νεαρό Μπαταούλα, γύρισε και εκτέλεσε σωστά για το 2-0 θυμίζοντας το γκολ που είχε σημειώσει με τη Χράντετς.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τεττέη κέρδισε και πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν μπούκαρε στην περιοχή και η μπάλα από την προσπάθειά του βρήκε στο χέρι του Μπαταούλα. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά δεν ήταν καλή, ο Παβλένκα μάντεψε τη γωνία κι έτσι μπόρεσε να αποκρούσει, κρατώντας τον ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι.

Κάπως έτσι το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να έχει το προβάδισμα με 2-0, έχοντας και το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 15ο λεπτό και τον ΠΑΟΚ να φωνάζει για τη φάση του Εντιαγέ στο 34ο λεπτό, η οποία θα μπορούσε να τον έχει βάλει πιο ζεστά στο ματς.

Ο Τεττέη έβαλε τη «σφραγίδα» του στο ματς

Στο ίδιο σενάριο κινήθηκε και το δεύτερο 45λεπτο. Στο 50' ο Παναθηναϊκός βρήκε και τρίτο τέρμα. Ο Κάνγκουα έκανε υπέροχη σέντρα από τα όρια της περιοχής και ο Τεττέη με κεφαλιά δεν λάθεψε κάνοντας το 3-0 και σπεύδοντας στην κερκίδα για να πανηγυρίσει με τους οπαδούς της ομάδας.

Οι «πράσινοι» δεν κατέβασαν ταχύτητα και συνέχιζαν να πιέζουν και για άλλο γκολ. Στο 61' ο Κάνγκουα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παβλένκα από δύσκολη θέση και συνθήκες ενώ ένα λεπτό μετά ο Τσέχος είπε «όχι» στο δύσκολο τελείωμα που επιχείρησε ο Λιβάι.

Στο 66' ο Λούζα έβγαλε ωραία μπαλιά στον Ντέσερς, εκείνος έκανε το τελείωμα με προβολή, αλλά ο Παβλένκα έκανε σπουδαία επέμβαση.

Αποβολή του Ντέσερς και μείωση από τον ΠΑΟΚ

Τρία λεπτά μία αντιαθλητική ενέργεια του Νιγηριανού φορ ήρθε να χαλάσει το κλίμα που επικρατούσε, αφού ο Ντέσερς αποβλήθηκε στο 69' για χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη. Έτσι, επανήλθε η αριθμητική ισορροπία στο ματς.

Ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε κάπως έτσι να ισορροπήσει το παιχνίδι, ωστόσο δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Το «τριφύλλι» απείλησε δύο φορές ακόμη μέχρι το φινάλε του αγώνα με τον κεφάτο Αζεντίν Ουναΐ, αλλά στο πρώτο σουτ νικήθηκε από τον Παβλένκα και στο δεύτερο έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Το μόνο που κατάφερε ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν να μειώσει σε 3-1 στο 90+2' με το παρθενικό γκολ του Ούγκρεσιτς. Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε μία σημαντική με 3-1 και συνεχίσει το νικηφόρο εν Ελλάδι σερί του.

Να σημειωθεί πως στο 90+3' ο Δημήτρης Γιαννούλης αποχώρησε από το ματς με φορεία, μετά από έντονη ενόχληση που ένιωσε στο πόδι του έπειτα από μία μονομαχία.

Τα highlights του αποψινού αγώνα

MAN OF THE MATCH: Ανδρέας Τεττέη. Συγκλονιστική ποδοσφαιρική παράσταση από τον Έλληνα σέντερ φορ. Πέτυχε δύο γκολ. Το πρώτο με τρομερή ατομική ενέργεια, το δεύτερο με ωραία κίνηση και τελείωμα με το κεφάλι. Κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο στο 15' που άλλαξε τις ισορροπίες του ματς αλλά κι ένα πέναλτι στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ασταμάτητος, ανίκητος, καταπληκτικός.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Ταμπόρδα για την απίθανη ενέργεια, με την οποία ανοίγει το σκορ. Ο Καμαρά για την επιβλητική του παρουσία στη μεσαία γραμμή και ο Κάνγκουα για όσα προσέφερε στον άξονα του Τριφυλλιού και φυσικά την ασίστ στο τρίτο γκολ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ ήταν κάκιστη, οι παίκτες του Λίσι ειδικά εκείνη της αμυντικής γραμμής βρέθηκαν σε πολύ κακό βράδυ και επέτρεψαν στον Παναθηναϊκό να σκοράρει τρεις φορές πριν καν συμπληρωθεί μία ώρα παιχνιδιού. Ο Ελουστόντο αποβλήθηκε, ο Μπαταούλας δεν ήταν έτοιμος για το ματς αυτό, ο Μιχαηλίδης επίσης σε κακό βράδυ. Ακόμη και ο Παβλένκα που έπιασε το πέναλτι, δέχθηκε ανεπίτρεπτο για την κλάση του το γκολ του Τεττέη για το 2-0.

Η ΓΚΑΦΑ: Ανάμεσα σε ένα τετ α τετ του Τεττέη με τον Παβλένκα και το να αφήσει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο στο 15', προτίμησε το δεύτερο, στην απόφαση του κλάσματος των δευτερολέπτων που στο ποδόσφαιρο ορίζει την καλή από την κακή απόφαση. Η στιγμή που αλλάζει το ματς έρχεται από την αποβολή του Ελουστόντο. Εδώ συναντάμε και τον Ντέσερς που χτύπησε εκτός φάσης τον Μιχαηλίδη και αποβλήθηκε στο 69'.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Σωστά ο Τσβάιερ απέβαλλε στο 15' τον Ελουστόντο, ο οποίος ανέτρεψε τον Τεττέη σε προφανή θέση για γκολ. Στο 34' ο ΠΑΟΚ ζητά πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν πάνω στον Εντιαγέ. Στο ριπλέι φαίνεται πως υπάρχει επαφή, ο Ολλανδός στόπερ δεν βρίσκει μπάλα. Ορθή υπόδειξη πέναλτι στο φινάλε του πρώτου μέρους για το χέρι του Μπαταούλα σε ενέργεια του Τεττέη. Σωστή η αποβολή του Ντέσερς για χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός με εξαιρετική εμφάνιση πήρε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, επικρατώντας επί του ΠΑΟΚ με 3-1. Το Τριφύλλι με τον Τεττέη σεληνιασμένο και την μεσαία του γραμμή σε πολύ μεγάλο βράδυ, έφτασε εύκολα στη νίκη, έκανε το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα και σκόρπισε ενθουσιασμό στους 35.000 και πλέον οπαδούς του που έδωσαν το παρών στο ΟΑΚΑ.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα (62' Λούζα), Καμαρά (90' Μπινιάρης), Ταμπόρδα (62' Ντέσερς), Αντίνο, Λιβάι (90' Ραστόντερ), Τεττέη (67' Ουναΐ).

ΠΑΟΚ (πρ. Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία (58' Καμαρά), Ζαφείρης (75' Ούγκρεσιτς), Πέλκας (19' Μπαταούλας), Άλι (75' Τάισον), Ζίβκοβιτς (46' Χατσίδης), Εντιαγέ.