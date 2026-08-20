Με ηγέτη και σκόρερ δυο θαυμάσιων γκολ τον Ανδρέα Τεττέη, ο βελτιωμένος Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0 επί της Χράντετς Κράλοβε, η οποία όμως μείωσε στο 89' και ισοφάρισε στο 90+4' κι έτσι όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Τσεχίας.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα Play Offs του Conference League, παρ' ότι είχε φτάσει να προηγείται με 2-0 μέχρι και το 88ο λεπτό με τα τρομερά γκολ του Τεττέη.

Οι «πράσινοι» δεν είχαν καλή... συμπεριφορά μετά το γκολ, έδωσαν δικαίωμα στους Τσέχους να το πιστέψουν κι εκείνοι με δύο τέρματα του Ουμάρ στο 89' και το 90+6' έσωσαν την παρτίδα.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξέπληξε τους πάντες με την χρησιμοποίηση του Ταμπόρδα αντί του Γιάγκουσιτς. Ο Δανός τεχνικός επανέφερε το 4-2-3-1 για το ματς με τη Χράντετς. Κράτησε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, μπροστά του τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, δεξιά έβαλε τον Τσάπρα, που επέστρεψε και αριστερά διατήρησε τον Κυριακόπουλο.

Στη μεσαία γραμμή πίσω από την μεγάλη έκπληξη Ταμπόρδα, έπαιξαν οι Καμαρά και Τσιριβέγια. Δεξιά ξεκίνησε ο Λιβάι και αριστερά ο Αντίνο ενώ στην κορυφή ο Τεττέη.

Για τους Τσέχους ο Ντέιβιντ Χόρεζς επέλεξε το 3-4-3. Στην εστία τοποθετήθηκε ο Ζαντράζιλ. Μπροστά του από δεξιά προς τα αριστερά, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί ήταν οι Ούχρινκατ, Σίχακ και Τσεχ.

Στις θέσεις των ακραίων μπακ, δεξιά έπαιξε ο Λούντβιτσεκ και αριστερά ο Χόρακ. Στις θέσεις των κεντρικών μέσων έπαιξαν ο γνώριμός μας από τον Άρη, Νταρίντα και ο Ντάντσακ. Ως δεξί εξτρέμ ο Φαν Μπούρεν, ως αριστερό ο Σλόντσικ και στο κέντρο της επίθεσης ο Μίχαλικ.

Έλεγχος και πρωτοβουλία δίχως φάσεις

Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του ματς έχοντας την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Νίστρουπ εφάρμοζε στην ουσία έναν σχηματισμό 4-4-2, όπου ο Ταμπόρδα έκλεινε προς τα μέσα από τα δεξιά και κινούνταν στους χώρους του δεκαριού ενώ ο Τσάπρας έπαιρνε όλη την πλευρά. Σε φάση άμυνας ήταν ένα καθαρό 4-4-2.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν να βρουν τρόπους για να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα των Τσέχων και αρκέστηκαν σε κάποιες εμπνεύσεις του Λιβάι Γκαρσία στα πρώτα λεπτά, που όμως δεν έφεραν κάποια ουσιώδη απειλή.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 25λεπτου του αγώνα, το «τριφύλλι» είχε και την ατυχία να χάσει τον Τσάπρα, αφού στην επιστροφή του από την ποινή καρτών που εξέτισε, υπέστη έναν τραυματισμό και αναγκάστηκε να αποχωρήσει με τον Κάτρη να περνάει στη θέση του.

Κινδύνεψε από δικά του λάθη, μεγάλη ευκαιρία με Λιβάι

Στο 28' ήρθε η πρώτη σημαντική φάση του ματς και ήταν για τη Χράντετς κόντρα στη ροή του αγώνα, αφού ο Πένια πήρε πίσω τη μπάλα από τον Καμαρά, έκανε λάθος πάσα, ο Καμαρά δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει στον Σλόντσικ, που σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα βρήκε πάνω στον Φαν Ντρόνκγελεν.

Ο Παναθηναϊκός έκανε λίγο αισθητή την παρουσία του με μία κεφαλιά του Λιβάι, που πέρασε άουτ, όμως λίγα λεπτά μετά, στο 35', κινδύνεψε ξανά, πάλι από δικό του λάθος, αυτή τη φορά από κακή παράλληλη πάσα του Καμαρά, ο Φαν Μπούρεν έκλεψε και σούταρε σημαδεύοντας το δεξί δοκάρι της εστίας του Πένια.

Η απάντηση των «πρασίνων» ήταν άμεση. Υπέροχη πάσα-λόμπα του Ταμπόρδα, ο Λιβάι πήρε τη μπάλα με το στήθος κινήθηκε προς το τέρμα από διαγώνια θέση, αλλά το τελείωμά του με το δεξί από πλεονεκτική θέση δεν ήταν καλό.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, το «τριφύλλι» απέιλησε ξανά με τους Λιβάι και Ταμπόρδα να αλλάζουν ρόλο. Ο πρώτος πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Κάτρη κι έστρωσε στον δεύτερο, που προσπάθησε να εκτελέσει στην κίνηση, όμως το σουτ του δεν ήταν καλό.

Ο Τεττέη πήρε... σβάρνα τους Τσέχους

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός μπήκε και απείλησε γρήγορα γρήγορα δύο φορές στο πρώτο δεκάλεπτο. Πρώτα με το σουτ του Ταμπόρδα στο 52' που κόντραρε και δεν κατέληξε στην εστία κι έπειτα στο 54' με την σουτάρα του Τεττέη, που εκτοξεύτηκε και απέκρουσε ο Ζαντραζίλ.

Την τρίτη όμως δεν τη γλίτωσε η Χράντετς. Σέντρα του Καμαρά, κακό διώξιμο των Τσέχων, ο Τεττέη κατέβασε, ελίχθηκε ανάμεσα σε τρεις παίκτες τους και πλάσαρε εύστοχα, με τη βοήθεια και της κόντρας, για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο 55'.

Έξι λεπτά μετά είχε κι άλλο. Ο Έλληνας φορ έγινε δέκτης μίας ωραίας κάθετης του Τσιριβέγια μέσα στην περιοχή, μπήκε μπροστά από τον αντίπαλό του, βγήκε φάτσα με τον Ζαντραζίλ από πλάγια θέση και εκτέλεσε ιδανικά μ' ένα τρομερό σκάψιμο για το 2-0.

Ο χείμαρρος του Τεττέη δεν σταμάτησε εκεί, αφού με την ψυχολογία που είχε πάρει από τα γκολ έκανε κι άλλες ωραίες ενέργειες, που όμως δεν κατέληξαν σε τελικές. Στο 71' όμως είχε την ευκαιρία να πετύχει χατ τρικ, όταν ο Πελίστρι έκανε την κούρσα, γύρισε τη μπάλα, ο Έλληνας φορ κοντρόλαρε, αλλά το σουτ του πήγε πάνω στον Ζαντραζίλ.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα και το πλήρωσε

Η Χράντετς έβγαλε αντίδραση και προσπάθησε να μειώσει για να μπει στο ματς ξανά, βρήκε τις στιγμές, αλλά στάθηκε άτυχη. Στο 76' λίγο έλλειψε να γίνει η ζημιά, όταν, μετά από διπλό λάθος του Ντε Φράι, η μπάλα έφτασε στον Βικάνοβα, που αστόχησε στο τελείωμα που έκανε στην κίνηση εντός περιοχής, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από την εστία του Πένια.

Λίγο μετά έγινε ένα πολύ επικίνδυνο γύρισμα, μετά από ωραία συνεργασία εντός περιοχής, όμως κανείς Τσέχος δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Στο 82' ο Βικάνοβα απείλησε και πάλι, αλλά ο Πένια έδιωξε το χλυαρό σουτ του.

Στο 88' έχασαν νέα ευκαιρία, που δεν ξέρουμε αν θα μετρούσε λόγω πιθανού φάουλ που πρέπει να έχει γίνει στον Κυριακόπουλου από τον Ουμάρ, σ' αυτή ο Τρούμπατς σούταρε μέσα από την περιοχή, ο Πένια απέκρουσε κι έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.

Ό,τι δεν κατάφεραν στις προηγούμενες φάσεις όμως οι Τσέχοι, το πέτυχαν με τον Ουμάρ στο ίδιο λεπτό. Εκείνος εκμεταλλεύτηκε μία κόντρα, ο Κάτρης ξεχάστηκε αρκετά κι έτσι ο παίκτης της Χράντετς δεν βγήκε οφσάιντ, με αποτέλεσμα να βγει απέναντι από τον Πένια και να πλασάρει σωστά για το 2-1.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε μ' ένα σόλο του Πελίστρι, αλλά το σουτ του μπλόκαρε εύκολα ο Ζαντραζίλ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η Χράντετς βρήκε και δεύτερο γκολ και μετέτρεψε μία ιδανική βραδιά σε εφιάλτη για το «τριφύλλι». Ο εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Ουμάρ, που βρισκόταν και πάλι σε κανονική θέση, σκοράροντας ξανά για το 2-2 και παγώνοντας το ΟΑΚΑ.

Κάπως έτσι το φινάλε βρήκε εμβρόντητους τους ποδοσφαιριστές των «πρασίνων», που δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί.

MVP: Ένας Τεττέη που δεν του έβγαινε τίποτα στο πρώτο μέρος, βγήκε στο δεύτερο και με την ατομική του ποιότητα έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του. Τρομερό σλάλομ στο πρώτο γκολ, υποδειγματικό τελείωμα στο δεύτερο. Έτσι απλά πέτυχε δύο γκολ κι έδωσε μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στο «τριφύλλι».

Στο ύψος τους: Εδώ πρέπει να βάλουμε τόσο τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού, Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, που είχαν αρκετά καλή εικόνα για ακόμη ένα ματς, όσο και τον Τσιριβέγια, που βοήθησε αρκετά στην κυκλοφορία της μπάλας, αποφεύγοντας τα λάθη και βγάζοντας και την ασίστ για το δεύτερο γκολ του Τεττέη.

Αδύναμος κρίκος: Ο Αντίνο δεν φάνηκε όσο στα προηγούμενα παιχνίδι και οι πρωτοβουλίες που πήρε απόψε δεν απέδωσαν καθόλου.

Η γκάφα: Εδώ πρέπει να μπει τόσο η αντίδραση των τριών αμυντικών των Τσέχων στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού με τον Τεττέη, που δεν ήταν καλή, όσο ωραία κι αν ήταν η ενέργειά του, όσο και το γεγονός πως ξεχάστηκε ο Κάτρης, που μέχρι αυτό το συμβάν έκανε καλό ματς.

Το στραγάλι: Ο Μπρισάρ έκανε μία καλή διαιτησία σ' ένα παιχνίδι που βέβαια δεν είχε και δύσκολες φάσεις να διαχειριστεί. Ωστόσο, προσπαθούσε να βοηθήσει το ματς να πάρει ρυθμό, δίνοντας μόνο τα απαραίτητα.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε απόψε αρκετά πιο συμπαγής απ' ότι στα προηγούμενα ματς έχοντας τον έλεγχο του αγώνα και αντιμετωπίζοντας τις όποιες άμεσες επιθέσεις πήγαν να κάνουν οι Τσέχοι. Δυσκολεύτηκε πάλι στο κομμάτι της δημιουργίας, όμως με το ταλέντο του Τεττέη μπόρεσε κι έλυσε το πρόβλημα αυτό. Παρά ταύτα κατάφερε για άλλη μια φορά να παρουσιάσει μία φοβικότητα στο τελευταίο 20λεπτο, που έδωσε δικαίωμα στους Τσέχους να βρουν τις στιγμές τους και να μπορέσουν, όχι απλά να μειώσουν, αλλά ακόμη και να ισοφαρίσουν.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας (24' Κάτρης), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Ταμπόρδα (74' Γιάγκουσιτς), Λιβάι (66' Ντέσερς), Αντίνο (66' Πελίστρι), Τεττέη (73' Ραστόντερ).

Χράντετς Κράλοβε (πρ. Χόρεζς): Ζαντραζίλ, Ούχρινκατ, Σίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Χόρακ, Ντάντσακ (73' Τρούμπετς), Νταρίντα (73' Βαλέντα), Φαν Μπούρεν (73' Βικανόβα), Σλόντσικ (61' Ουμάρ), Μίχαλικ (82' Νέτο).