Ο Παναθηναϊκός ήταν και πάλι επιπόλαιος αμυντικά, ο Ανδρέας Τεττέη έκανε... πράγματα και θαύματα και η Κηφισιά με γκολ του Σόουζα στο 90' +4' κατάφερε να νικήσει 3-2 τους Πράσινους που έμειναν με έναν βαθμό σε δύο αγωνιστικές.

Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο ξεκίνησε την Κηφισιά με τον Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια. Δεξιός μπακ ο Σιμόν, αριστερός ο Χουχούμης και ο Σόουζα με τον Πόκορνικ οι δύο στόπερ. Ρούμπεν Πέρεθ, Βιγιαφιάνιες, Πόμπο η τριάδα στα χαφ. Παντελίδης, Αντόνισε οι δύο εξτρέμ και σέντερ φορ ο Τετέι.

Ο Ρουί Βιτόρια παρέταξε τον Παναθηναϊκό έχοντας τον Ντραγκόφσκι στην υπεράσπιση της εστίας. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Πάλμερ οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Ρενάτο, Μπακασέτας η τριπλέτα στον άξονα του κέντρου. Στο αριστερό «φτερό» ο Τζούρισιτς, στο δεξί ο Μαντσίνι και στην κορυφή της επίθεσης ο Σφιντέρσκι.

Η εξαιρετική Κηφισιά μπλόκαρε τον κάκιστο Παναθηναϊκό

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Κηφισιά, η οποία εκμεταλλεύθηκε την πολύ χαλαρή διάθεση με την οποία μπήκε στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τις προσωπικές μονομαχίες. Στο 5' ο Πόμπο από την μικρή περιοχή αστόχησε σε μία πολύ μεγάλη στιγμή αλλά στο 7' ο Τετέι με διαγώνιο σουτ, άνοιξε το σκορ, τιμωρώντας τους «πράσινους» με το... καλησπέρα!

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια κατάφερε να αντιδράσει και με το κερδισμένο πέναλτι του Τζούρισιτς, ο Σφιντέρσκι στο 15' έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Δύο λεπτά αργότερα ο Μαντσίνι αστόχησε από κοντά, στο 21' ο Τζούρισιτς σούταρε άουτ και κάπου εκεί σταμάτησε η όποια δημιουργικότητα των «πρασίνων».

Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν συνεργασίες, δεν πίεσαν ψηλά για να κλέψουν, δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευθούν το γεγονός πως η τελευταία γραμμή άμυνας του αντιπάλου ήταν πολύ ψηλά και έκλεισαν το ημίχρονο με μία πολύ απογοητευτική εικόνα απέναντι σε μία Κηφισιά που είχε εξαιρετική οργάνωση πίσω από την μπάλα και στόχευσε επιτυχημένα στις 1vs1 μονομαχίες του Τετέι με τον Τούμπα.

Πάρτι του Τετέι, Παναθηναϊκός για λύπηση!

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός απείλησε με τον Μαντσίνι στο 49' και από το πουθενά ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ. Στο 53' η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Ραμίρες, βρήκε στο πόδι του Σφιντέρσκι και ο Πολωνός έκανε το 2-1.

Στη συνέχεια, όπως και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, οι «πράσινοι» χάθηκαν από το γήπεδο και το πλήρωσαν πολύ ακριβά, χωρίς να βρουν «αντίδοτο» στον καταπληκτικό απόψε Ανδρέα Τετέι.

Ο Έλληνας φορ στο 79' χόρεψε όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού και έδωσε το 2-2 στον Παντελίδη.

Στις καθυστερήσεις και πάλι δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανείς, σούταρε, ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε αλλά ο Σόουζα... σκότωσε τους «πράσινους» και χάρισε την μεγάλη νίκη στην Κηφισιά, βυθίζοντας τους Αθηναίους στην εσωστρέφεια, έχοντας μία εικόνα για λύπηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

MAN OF THE MATCH: Ανδρέας Τετέι. Έκανε πλάκα απόψε στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Πραγματικά ασταμάτητος. Σκόραρε το πρώτο γκολ, δημιούργησε το δεύτερο και από τα δικά του πόδια ξεκίνησε το τρίτο. Φανταστική εμφάνιση από τον Έλληνα στράικερ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Σόουζα. Ο έμπειρος στόπερ έκανε μεγάλο ματς στα μετόπισθεν και στο φινάλε χάρισε την νίκη στην Κηφισιά.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Τουμπά και Μπράουν. Τους εξέθεσε ανεπανόρθωτα ο Τετέι, κανείς από τους δύο δεν μπόρεσε να τον κάνει καλά. Στην ίδια κατηγορία, βέβαια και όλοι οι συμπαίκτες τους και ο Ρουί Βιτόρια για την εικόνα την συνολική του Παναθηναϊκού.

Η ΓΚΑΦΑ: O Ρενάτο Σάντσες στις καθυστερήσεις «πούλησε» την μπάλα και έδωσε την ευκαιρία στην Κηφισιά να βγει στο... ξέφωτο και να πετύχει το γκολ της νίκης. Ανεπίτρεπτη ενέργεια για την ποιότητά του. Στην ίδια κατηγορία και ο Ραμίρες που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Σωστά το VAR υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος. Χωρίς τα μεγάλα λάθη η διαιτησία του Κατοίκου.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η Κηφισιά ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό και δίκαια με έναν τρομερό Ανδρέα Τετέι, πήρε την νίκη απόψε με 3-2 απέναντι σε ένα σύνολο που είχε άθλια εικόνα πάνω στο χορτάρι.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόριν, Χουχούμης (69’ Εμπο), Πέρεθ (69’ Ντίαζ), Βιγιαφάνιες, Παντελίδης, Πόμπο, Αντονίσε (82’ Σμπώκος), Τετέη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87’ Πάντοβιτς), Ρενάτο, Μαντσίνι (82’ Ζαρουρί), Μπακασέτας (67’ Τσέριν), Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι (67’ Ντέσερς).