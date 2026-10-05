Δυσάρεστα νέα στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάι Γκαρσία.

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο 28χρονος φορ του τριφυλλιού, που γύρισε εσπευσμένα από την εθνική ομάδα του Τρίντιναντ και Τομπάγκο, υποβλήθηκε σε μαγνητική και το αποτέλεσμα ήταν θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2-3 εβδομάδες, οπότε είναι δεδομένα εκτός με τον Ολυμπιακό, αλλά κι από το πρώτο ματς εντός έδρας για το Conference League, με αντίπαλο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου.

Εφόσον, ο χρόνος αποκατάστασης κυμανθεί στις 3 εβδομάδες, τότε ο Λιβάι Γκαρσία, θα επιδιώξει να είναι έτοιμος για το ματς Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ με τον Άρη. Αναλυτικά τα παιχνίδια που έχει ο Παναθηναϊκός, όσο διάστημα θα είναι περίπου εκτός ο ικανότατος επιθετικός.

11/10 Ολυμπιακός εκτός (21:00)

15/10 Μπόρατς Μπάνια Λούκα εντός (19:45)

18/10 Αστέρας Aktor εντός (17:30)

22/10 Καϊράτι εκτός (17:30)

25/10 Βόλος εκτός (18:00)

28/10 Άρης εντός Κύπελλο (17:30)