Το Gazzetta συνοψίζει τις μεταγραφικές υποθέσεις που έχει ανοίξει ο Ολυμπιακός και σας θυμίζει σε τι κατάσταση βρίσκεται η κάθε μία.

Λίγα 24ωρα μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν και μόλις ελάχιστες ώρες μετά το κρίσιμο ραντεβού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το μέλλον του Βάσκου προπονητή, ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει για τα καλά τις μηχανές του για την ενίσχυση του ρόστερ.

Συγκεκριμένα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για την απόκτηση πέντε με έξι ποδοσφαιριστών, με τον Μονραντά να έχει πιάσει για τα καλά δουλειά, πάντα σε συνεννόηση με τον προπονητή αλλά και τους ανθρώπους του σκάουτινγκ.

Ας τα δούμε με τη σειρά...

Ο Ρέμο Φρόιλερ ήταν ο πρώτος που πέρασε το κατώφλι του Ρέντη, καθώς είχε μείνει ελεύθερος από την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που σπρίνταρε και έκλεψε την υπογραφή του, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία γραμμή. Μάλιστα, ο άλλοτε συμπαίκτης του, Μπάμπης Λυκογιάννης παρέδωσε τη δική του ανάλυση στο Gazzetta σχετικά με τα χαρακτηριστικά του 34χρονου χαφ.

Όλα δείχνουν ότι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο Ναϊρ Τικνιζιάν. Ο 27χρονος Αρμένιος ακραίος μπακ αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Φρανσίσκο Ορτέγα και ήδη βρίσκεται στην Αθήνα από το πρωί της Δευτέρας (17/08) προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις.

Είναι αρκετά πιθανό μέσα στις επόμενες ώρες, η μεταγραφή να πάρει επίσημη μορφή και ο διεθνής αμυντικός να τεθεί στα υπόψιν του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάνοντας τον Ερυθρό Αστέρα πλουσιότερο κατά 5 με 6 εκατ. ευρώ.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Αρχικά για τη μεσαία γραμμή, μετά τον Φρόιλερ, οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με τη Τουλούζ για την αγορά του Κρίστιαν Κάσερες, ο οποίος αναμένεται να κοστίσει ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ και πλέον η υπόθεση του έχει μπει στην τελική όπως και αυτή του Αρμάντο Γκονζάλεζ.

Ο 23χρονος φορ είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο Μεξικό και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κάμψουν τις αντιστάσεις της Τσίβας για να τον κάνουν δικό τους με ένα κόστος στα 8,5 εκατ. ευρώ, ώστε να πλαισιώσουν τον Αγιούμπ Ελ Καμπί στο ρόστερ από τη στιγμή που ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι είναι στην πόρτα της εξόδου.

Από εκεί και πέρα, ο νέος μεταγραφικός φάκελος που φαίνεται ότι ανοίγει για τον Ολυμπιακό είναι στη θέση του εξτρέμ. Οι Πειραιώτες έχουν ανάγκη για ενίσχυση στα... φτερά και από τη στιγμή που η Κρασνοντάρ έχει μπει δυναμικά στον Ζέλσον Μαρτίνς, τότε το θέμα του ακραίου επιθετικού έχει μπει σε πρώτο πλάνο. Μάλιστα, ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στο Gazzetta ότι ο 23χρονος Ζουνιόρ Καντιλέ βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα ενώ εδώ και καιρό σας είχαμε ενημερώσει για την αναθέρμανση της δύσκολης περίπτωσης του Ζούκο Νταβιτασβίλι της Σεντ Ετιέν.

Βέβαια, η κακή εικόνα του Πάμπλο Μαφέο και η μετακίνηση του Ροντινέι ως εξτρέμ, φέρνει στο τραπέζι και τη συζήτηση για δεξί ακραίο μπακ καθώς το πλάνο του Μεντιλίμπαρ στηρίζεται στα άκρα της άμυνας.