Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τη μεταγραφή εξτρέμ στον Ολυμπιακό.

Έντονη είναι η κινητικότητα στον Ολυμπιακό και για απόκτηση εξτρέμ, κατά βάση έξω αριστερά, καθώς κρίνεται ως 100% αναγκαία μία προσθήκη παίκτη που θα κάνει τη διαφορά στα άκρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από την Ελβετία ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού είναι Γάλλος Τζούνιορ Καντιλέ, που εντυπωσιάζει στο ελβετικό πρωτάθλημα. Ο 23χρονος άσος είναι δεξιοπόδαρος που παίζει από αριστερά. Η Σερβέτ τον αγόρασε τον περασμένο Μάϊο έναντι μόνο ενός εκ. Ευρώ, αφού αυτή την οψιόν είχε βάλει η ολλανδική Αλμέρε, που της τον είχε δώσει δανεικό τον Ιανουάριο.

Ο Καντιλέ παίζοντας 13 παιχνίδια με τη Σερβέτ στο ελβετικό πρωτάθλημα έκανε θραύση, με έξι γκολ και 10 ασίστ! Στο πρώτο μισό της σεζόν, με την Αλμέρε στο ολλανδικό πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας είχε έξι γκολ κι έξι ασίστ σε 24 παιχνίδια. Δηλαδή έκλεισε τη σεζόν με 40 ματς 12 γκολ και 17 ασίστ!

Ο Καντιλέ (1μ80) είχε άλλα έξι γκολ και δύο ασίστ την αμέσως προηγούμενη σεζόν (2024-25) με την Αλμέρε, στο πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας της Ολλανδίας, στο οποίο διακρίθηκε στο β΄ μισό της σεζόν. Συνεπώς, εδώ και μιάμιση σεζόν βρίσκεται μόνιμα σε εξαιρετική κατάσταση. Στο ξεκίνημα της φετινής περιόδου δεν έχει ακόμη παίξει με τη Σερβέτ στο πρωτάθλημα, λόγω ενός τραυματισμού, αλλά όπως δήλωσε ο προπονητής της Σερβέτ θα παίξει στις 29 του μήνα κόντρα στη Λουκέρνη. Προέρχεται από την Ακαδημία της Ρεν και στο ξεκίνημα της καριέρας του είχε παίξει στην Α’ κατηγορία της Πορτογαλίας με τη Φαμαλικάο (23 ματς, δύο γκολ) και στη Β΄ κατηγορία της Γαλλίας με τη Λαβάλ (43 ματς, πέντε γκολ και δύο ασίστ).

Πριν λίγες ημέρες κατέθεσε προσφορά για την απόκτηση του η Ζάλτσμπουργκ και κατά τον ελβετικό Tύπο η Σερβέτ την απέρριψε (4,5 εκ. Ευρώ), ζητώντας τα διπλάσια, παρότι εμφανίζεται με χρηματιστηριακή αξία 2 εκ. Ευρώ . Πρόκειται για πολύ θεαματικό παίκτη, διεμβολιστή και με καλά τελειώματα. Με συμβόλαιο στην ομάδα του έως το καλοκαίρι του 2029.

Άσχετο: Σε σημερινό ρεπορτάζ στον ιταλικό τύπο αναφέρεται ότι για την περίπτωση του Φρόϊλερ είχαν ασχοληθεί όχι μόνο οι Μπολόνια, Σασουόλο και Ρόμα, αλλά και η Νάπολι με η Γιουβέντους. Λέγεται ότι οι προτάσεις που είχε ο Ελβετός διεθνής από το Καμπιονάτο ήταν για μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο ίδιος ήθελε διετές, που του έδωσε ο Ολυμπιακός, όμως εμείς μαθαίνουμε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο η σύζυγος του παίκτη που δεν ήθελε την παραμονή του στην Μπολόνια, με τη συγκεκριμένη ομάδα να τον πιέζει πιο πολύ από κάθε άλλη, για να τον κρατήσει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Για τον Τύπο του Βελιγραδίου, στη συντριπτική του πλειοψηφία τουλάχιστον, ήταν μεγάλη ανατροπή ο ερχομός στην Αθήνα σήμερα του Τικνιζιάν. Διότι μπορεί να θεωρούσε δεδομένη τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αλλά υπήρχε η βεβαιότητα ότι πρώτα θα έπαιζε στα δύο παιχνίδια με τη Βικτόρια Πλιζέν για τα πλέϊ οφ του Γιουρόπα Λιγκ και μετά θα ενσωματώνονταν στον Ολυμπιακό.

Κάπως έτσι μπορούσες σήμερα να δεις τίτλους στο ρεπορτάζ του Ερυθρού Αστέρα, του στιλ «δραματική ανατροπή με Τικνιζιάν» κι άλλα παρόμοια. Ήταν ένας αιφνιδιασμός, για τον οποίο γράφονται δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε επίμονα «εδώ και τώρα» τον παίκτη και η άλλη είναι ότι ο νέος προπονητής του Αστέρα, ο Ριέρα, δεν ήθελε να βάλει σε δύο τόσο κρίσιμα παιχνίδια ένα παίκτη που έχει ήδη ουσιαστικά μεταγραφεί σε άλλη ομάδα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍