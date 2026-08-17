Σε ελληνικό έδαφος πάτησε λίγο πριν τις 9 το πρωί ο Ναΐρ Τικνιζιάν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Ναΐρ Τικνιζιάν, καθώς ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτησή του και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο 27χρονος ακραίος μπακ έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 9 το πρωί με πτήση από το Βελιγράδι προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στους «ερυθρολεύκους» και να τεθεί άμεσα στα υπόψιν του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο διεθνής Αρμένιος αμυντικός προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στη Σερβία με 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό ένα γκολ και συνολικά 7 ασίστ ενώ φέτος έπαιξε τόσο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος όσο και στα προκριματικά του Champions League.

Ο ίδιος θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας 4+1 χρόνια ενώ η μεταγραφή του θα ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta

🔴⚪️ Η άφιξη του Ναϊρ Τικνιζιάν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό#Olympiakosfc pic.twitter.com/QaiyGMILDX August 17, 2026



