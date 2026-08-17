Τικνιζιάν - Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Αρμένιος αμυντικός
Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Ναΐρ Τικνιζιάν, καθώς ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτησή του και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Φρανσίσκο Ορτέγκα.
Ο 27χρονος ακραίος μπακ έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 9 το πρωί με πτήση από το Βελιγράδι προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στους «ερυθρολεύκους» και να τεθεί άμεσα στα υπόψιν του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο διεθνής Αρμένιος αμυντικός προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στη Σερβία με 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό ένα γκολ και συνολικά 7 ασίστ ενώ φέτος έπαιξε τόσο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος όσο και στα προκριματικά του Champions League.
Ο ίδιος θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας 4+1 χρόνια ενώ η μεταγραφή του θα ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🔴⚪️ Η άφιξη του Ναϊρ Τικνιζιάν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό#Olympiakosfc pic.twitter.com/QaiyGMILDX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.