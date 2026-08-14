Μετά από μία πολύωρη συζήτηση των Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα πράγματα και έτσι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να βαδίζουν μαζί.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα στο Gazzetta βγήκε εν τέλει λευκός καπνός από την συνάντηση των Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος προπονητής θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό και για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Όπως προκύπτει από πλευράς του Ολυμπιακού και διατυπώθηκε σε επίπεδο επίσημης ενημέρωσης σε μια πολύωρη συνάντηση (που ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά την προπόνηση) έγινε μια ξεκάθαρη, ειλικρινής συζήτηση για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος, αναγνωρίστηκαν λάθη και προτάθηκαν λύσεις αλλά και διορθωτικές αλλαγές.

Η σχέση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Μεντιλίμπαρ είναι μια σχέση που σφυρηλατήθηκε και ανανεώθηκε σε δύσκολες στιγμές και όχι σε πανηγυρισμούς, κάτι που είχε αποτυπωθεί στην ανανέωση του συμβολαίου του Βάσκου μετά τη βαριά ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους δεν είναι κάτι που αμφισβητήθηκε.

Από το Φλεβάρη του 2024 και μετά ο Ολυμπιακός έζησε το όνειρο της κατάκτησης δυο ευρωπαϊκών τίτλων, εκ των οποίων τον έναν τον κατέκτησε με τον κόουτς Μεντιλίμπαρ. Μετά στις σεζόν 2024-25 και 2025-26 ο Ολυμπιακός έφτασε στο επίπεδο των ελίτ ομάδων της Ευρώπης σταθερά στη βαθμολογία της UEFA, έκανε το τρεμπλ στη χρονιά που γιόρτασε τα 100 χρόνια του (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup) και ακόμα και την περσινή χρονιά έφτασε στη φάση των 24 ομάδων του Champions League.

Η απόφαση του Ολυμπιακού είναι ότι μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο scouting και στο μεταγραφικό κομμάτι (αφού οι ερυθρόλευκοι δεν είδαν τις επενδύσεις που έγιναν τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπούς στον αγωνιστικό χώρο) να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ και πάντα με την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ και τη σύμφωνη γνώμη του (όπως άλλωστε συνέβαινε και μέχρι τώρα).

Οι προσθήκες θα είναι με ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος των 2 πλευρών είναι κατακτήσουν όλους τους τίτλους που διεκδικεί η ομάδα. Συνεχίζουν λοιπόν μαζί έχοντας ως βασικό στόχο φυσικά το Πρωτάθλημα αλλά και στοχεύοντας πολύ ψηλά στο Europa League. Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης πιστεύουν στον στόχο της ομάδας ως προς το να βαδίσει όλον τον δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League. Το σύνθημα των ανθρώπων των Πειραιωτών είναι ότι η ιστορία επαναλμβάνεται και στο τέλος νικά ο Πειραιάς.