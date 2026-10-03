Το Gazzetta Magazino έρχεται… και δεν θα είναι όπως το περιμένεις!
Τη Δευτέρα στις 18:30, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο Αντώνης Πετρόπουλος, ο Μιχάλης Μπακάκης και ο Γιώργος Γκαλίτσιος συναντιούνται στο YouTube του Gazzetta για μια εκπομπή με χαβαλέ, χιούμορ, ιστορίες, ρεπορτάζ και… άφθονο σχολιασμό!
Και το καλύτερο; Δεν θα είστε απλοί θεατές.
Θα ψηφίζετε στα polls.
Θα σχολιάζετε live
Θα παρατηρείτε και θα μας… κράζετε. Θα μας λέτε και κάνα μπράβο.
Και φυσικά θα συμμετέχετε στην κουβέντα. Στην παρέα μας.
Ό,τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο αγαπημένο τένις του Μπακάκη ό,τι συζητιέται στις εξέδρες και ό,τι αξίζει να ειπωθεί… θα περνάει από το Gazzetta Magazino.
Ετοιμαστείτε!
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