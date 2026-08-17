Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και επίσημα είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες και θα ενταχθεί άμεσα στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ.

Όπως είχε ενημερώσει το Gazzetta, ο Ρέμο Φρόιλερ βρέθηκε στην Ελλάδα και πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, λίγες ώρες μετά το κρίσιμο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 34χρονος χαφ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες ενώ αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις και να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες. Να θυμίσουμε ότι ο Ελβετός είχε μείνει ελεύθερος από τη Μπολόνια καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών και επέλεξε τον Ολυμπιακό ως τον επόμενο προορισμό της καριέρας του.

Μετά τον Φρόιλερ, θέση για να ντυθεί στα ερυθρόλευκα θα πάρει ο Ναϊρ Τικνιζιάν, ο οποίος προσγειώθηκε στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας (17/08) και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει έπειτα με τη σειρά του, το νέο του συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου, Ρέμο Φρόιλερ. Γεννημένος στις 15 Απριλίου 1992, προέρχεται από τη Bologna, με την οποία την τελευταία τριετία πραγματοποίησε 123 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 40 τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Το 2022-2023 αγωνίστηκε στη Nottingham Forest (33 συμμετοχές), ενώ από το 2016 μέχρι το 2022 έκανε 260 παιχνίδια στην Atalanta, με απολογισμό 21 γκολ και 23 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Winterthur, συνέχισε στην GC Zürich U21 και ακολούθησε η Grasshoppers, η πρώτη ομάδα της Winterthur και η Luzern.

Ο Φρόιλερ μετρά 301 συμμετοχές στη Serie A, 28 στο Champions League, 24 στο Europa League και 28 στην Premier League. Με την εθνική ομάδα της Ελβετίας έχει αγωνιστεί 94 φορές και έχει πετύχει 11 γκολ.

Ρέμο, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό!»