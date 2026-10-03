Ο Γκουστάβο Πουέρτα του Ολυμπιακού βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Κολομβίας στην ήττα με 1-0 από την Παραγουάη σε φιλικό αγώνα.

Η Κολομβία ηττήθηκε με 1-0 τα ξημερώματα από την Παραγουάη σε διεθνές φιλικό που έγινε στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο Νιού Τζέρσεϊ και το σπίτι των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς. Ο Γκουστάβο Πουέρτα του Ολυμπιακού βρέθηκε ξανά στο αρχικό σχήμα των «Καφετέρος».

Ο 23χρονος μέσος των «ερυθρολεύκων» αγωνίστηκε μέχρι το 83ο λεπτό, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Σόλις Ρομέρο. Τρία λεπτά προτού αποχωρήσει από το γήπεδο ως αλλαγή, δέχθηκε και μία κίτρινη κάρτα. Αυτή ήταν η 13η εμφάνισή του με το εθνόσημο της πατρίδας του, με την οποία έχει σκοράρει ένα γκολ κι έχει δώσει μία ασίστ.

Δεν θα επιστρέψει ακόμη στην Ελλάδα, αφού η Κολομβία έχει να δώσει ένα ακόμη φιλικό ματς, αυτή τη φορά με το Περού στις 7 του Οκτωβρίου στις 02:45.

Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης