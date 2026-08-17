Σπριντάρει στα μεταγραφικά του θέματα ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά από τον Κρίστιαν Κάσερες έκλεισε και τον Αρμάντο Γκονζάλες, αφού οι Ερυθρόλευκοι τα βρήκαν και με την Τσίβας.

Για τα θετικά μηνύματα από το Μεξικό για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό είχατε ενημερωθεί από την Κυριακή από το Gazzetta. Η υπόθεση της μεταγραφής του νεαρού φορ της Τσίβας είχε μπει σε καλό δρόμο.

Τα νέα ήταν καλά και σήμερα καθώς ο Ολυμπιακός συμφώνησε τελικά και με την Τσίβας και η μεταγραφή του σούπερ ταλαντούχου φορ κλείνει!

Ο 23χρονος επιθετικός πέρυσι είχε στην περυσινή σεζόν 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 αγώνες.

Ο Γκονζάλες ξεκίνησε την καριέρα του στην Ταπάτιο, με την οποία έκανε 7 συμμετοχές. Το 2022 μετακόμισε στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα, με την ομάδα νέων είχε 36 ματς και 9 γκολ, με την Β' ομάδα μέτρησε 28 ματς και 24 (!) γκολ και στη συνέχεια προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα με την οποία έχει τρομερούς αριθμούς, καθώς συνολικά έχει σημειώσει 29 γκολ και 4 ασίστ σε 69 παιχνίδια!

Ατομικές διακρίσεις

Πρώτος Σκόρερ της Λίγκα Μέξικο Σίτι κάτω των 23 (Τουρνουά Απερτούρα 2023)

Πρωταθλητής της Liga MX Sub-23 (Τουρνουά Apertura 2023)