Ο Λυκογιάννης για τον Φρόιλερ στο Gazzetta: «Του έλεγα "θα έρθεις Ελλάδα; Άντε τελείωνε", έλειπε από τον Ολυμπιακό τέτοιος παίκτης»

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναλύει στο Gazzetta την περίπτωση του τελευταίου (χρονικά) μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, Ρέμο Φρόιλερ.

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ στον Ολυμπιακό. Ενός ποδοσφαιριστή που θα αναβαθμίσει το επίπεδο στη μεσαία γραμμή των Πειραιώτων καθώς κουβαλά μαζί του ένα πλούσιο βιογραφικό, μία γεμάτη σεζόν στην Μπολόνια ενώ ήταν βασικό γρανάζι της Ελβετίας στο περασμένο Μουντιάλ.

Ο 34χρονος χαφ έμεινε ελεύθερος από τον ιταλικό σύλλογο καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών και πλέον κοιτάει για μία νέα πρόκληση στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχοντας στις πλάτες πολλές παραστάσεις στο υψηλό επίπεδο όπως η Αταλάντα (έξι χρόνια), Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπολόνια.

Με την τελευταία κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας και εκεί βρήκε και τον Μπάμπη Λυκογιάννη. Ένα παιδί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού που τα τελευταία οκτώ χρόνια βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια της Ιταλίας στη Serie A με τα χρώματα της Κάλιαρι και της Μπολόνια.

Ο 32χρονος ακραίος μπακ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά καθώς αποχώρησε και εκείνος από τους «ροσομπλού» και σίγουρα αποτελεί μία περίπτωση που ξέρει καλύτερα από τους περισσότερους τον 34χρονο Ελβετό χαφ καθώς μοιράστηκαν το γήπεδο 52 φορές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta και ανέλυσε το προφίλ του διεθνή μέσου, τον χαρακτήρα του και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά που μπορούν να αναβαθμίσουν τον Ολυμπιακό.

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Ποια είναι η άποψη σου για τη μεταγραφή του Φρόιλερ στον Ολυμπιακό;

«Μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Φέρνει εμπειρία, ποιότητα, θα δώσει ηρεμία στην ομάδα που το έχει ανάγκη. Είναι εξαιρετικός τακτικά, έχει παραστάσεις από υψηλό επίπεδο και συνεχόμενες χρονιές σε Ευρώπη και είναι ένας ποδοσφαιριστής με ένταση. Έλειπε ένας τέτοιος παίκτης από τον Ολυμπιακό».

Ποια είναι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του;

«Φτάνει να δεις τα στατιστικά του. Έκανε ένα εξαιρετικό Μουντιάλ με την Ελβετία. Πρεσάρει, έχει μετάβαση, σκέψου ότι η πρώτη σκέψη που έχει είναι να παίξει μπροστά. Να σηκώσει κεφάλι και να παίξει άμεσα μπροστά. Η μπάλα περνάει από τα πόδια, βοηθάει πολύ στην κυκλοφορία και για εμένα θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό».

Τι ξεχωρίζεις σε εκείνον;

«Έχει απίστευτη αντίληψη. Ξέρει πότε να μαρκάρει, πότε να πιέσει, πότε όχι. Διαβάζει εξαιρετικά τις φάσεις στον αγωνιστικό χώρο και ξέρει να διαβάζει και τον αντίπαλο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Έχει πράγματα που λείπουν από τον Ολυμπιακό. Μπορεί και να μαρκάρει και να πιέσει, οπότε θα δίνει ισορροπία στα χαφ».

Είναι 6άρι ή 8άρι;

«Δεν είναι καθαρός κόφτης. Είναι κάτι σαν 6-8 στη μεσαία γραμμή και η εμπειρία του ολοκληρώνει το πακέτο. Έρχεται με γεμάτη βαλίτσα από ευρωπαϊκές παραστάσεις».

Πίσω από την πόρτα των αποδυτηρίων, ως συμπαίκτης σου, για τι άνθρωπο μιλάμε;

«Είναι το καλύτερο παιδί που υπάρχει. Είναι τρομερός χαρακτήρας. Του είχα στείλει για τον Ολυμπιακό πριν από κάνα μήνα που γραφόταν ότι θα πάει και του είχα πει "τι θα γίνει; θα έρθεις Ελλάδα; Άντε τελείωνε". Τότε μου είχε πει ότι δεν ήξερε. Τώρα έγινε. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι οικογενειάρχης. Δεν υπάρχει θέμα προσαρμογής, μπαίνει κατευθείαν στο κλίμα».

Είναι ο άνθρωπος που θα βγει μπροστά στα δύσκολα;

«Είναι leader. Θα μιλήσει, θα βγει μπροστά, δεν φοβάται. Ήταν και αρχηγός στην Μπολόνια. Μετράει να έχεις έναν τέτοιο παίκτη και στις δύσκολες στιγμές. Είναι πιο σημαντικό από το αγωνιστικό να έχεις έναν τέτοιο παίκτη. Όταν το παιχνίδι δεν πηγαίνει καλά, να βγει κάποιος μπροστά και να πει μία κουβέντα παραπάνω».

Υπάρχει κάτι που θα τον δυσκολέψει στην Ελλάδα;

«Δεν νομίζω. Έχει τόσο μεγάλο βιογραφικό, έχει βρεθεί σε κατάσταση πίεσης σε όλη του την καριέρα. Δεν νομίζω να έχει τέτοιο θέμα. Ξέρει να το διαχειρίζεται και είμαι σίγουρος ότι θα ανεβάσει το λέβελ»

Θυμάσαι κάποια ιστορία μαζί του;

«Ποια να σου πω τώρα; (γέλια). Έχω πολλές. Θυμάμαι μία ιστορία. Παίζαμε προημιτελικό και είχαμε κερδίσει φάουλ από μακριά και ήταν να κάνουμε κομπίνα. Μου λέει "Λύκο, τι κάνουμε;". Του λέω: "Ρέμο, το πάει απευθείας σέντρα". Ο προπονητής φώναζε να παίξω πάσα. Ήμασταν και οι δύο στην μπάλα και παίρνω φόρα και κάνω τη σέντρα και έτσι μπήκε το νικητήριο γκολ. Μετά γελάγαμε και μου έλεγε εμένα και του κόουτς ότι ευτυχώς που έκανα σέντρα».

Του έμαθες ελληνικά;

«Ε, εντάξει. Λίγα. Το μ@@@@α ξέρει (γέλια). Το πάμε-πάμε. Λίγα πράγματα. Δεν του είχα μάθει αλλά τώρα που πάει στον Ολυμπιακό ίσως με χρειαστεί για δάσκαλο του. Πάει στα παλιά μου λημέρια (γέλια)».