Ο Ολυμπιακός τελειώνει την απόκτηση του Κρίστιαν Κάσερες από την Τουλούζ δαπανώντας 10 εκατ. ευρώ για τον 26χρονο Βενεζουελάνο χαφ.

Σε προχωρημένες επαφές βρισκόταν ο Ολυμπιακός με την Τουλούζ για την απόκτηση του Κρίστιαν Κάσερες και όλα δείχνουν ότι θα υλοποιήσει τη συγκεkριμένη μεταγραφή.

Οι ερυθρόλευκοι κλείνουν τον 26χρονο Βενεζουελάνο χαφ δαπανώντας το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Οι εξελίξεις πλέον θα τρέξουν προκειμένου ο αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό, ο οποίος ενισχύει τη μεσαία του γραμμή με έναν ικανότατο μέσο.

Το who is who του Κάσερες

Ο Κρίστιαν Κάσερες μετράει 48 συμμετοχές με την Εθνική Βενεζουέλας και ανήκει στην Τουλούζ από το 2023 όταν και είχε αποκτηθεί από τη Νιου Γιορκ του MLS.

Τη σεζόν που πέρασε ο Κάσερες που παίζει εξάρι, οκτάρι αλλά και δεκάρι, είχε 34 αγώνες με την γαλλική ομάδα, καταγράφοντας 2 γκολ και 5 ασίστ.

Συνολικά με την Τουλούζ σε όλες τις διοργανώσεις μετράει 100 συμμετοχές με 4 γκολ και 12 ασίστ, ενώ με τη Νιου Γιορκ είχε πραγματοποιήσει 126 συμμετοχές με 15 γκολ και 13 ασίστ.