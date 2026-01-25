Superleague, η βαθμολογία: Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στο -9 από 4άδα και Λεβαδειακό!
Με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να αγωνίζονται το Σάββατο και τον ΠΑΟΚ να μην παίζει λόγω αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά, το βαθμολογικό ενδιαφέρον της Κυριακής αφορούσε μόνο τη μάχη της 4ης θέσης. Εκεί όπου ο σκληροτράχηλος Λεβαδειακός παραμένει φαβορί για την κατάκτησή της μιας και στις καθυστερήσεις... τσίμπησε βαθμό χρυσάφι στο «Κλ. Βικελίδης» κόντρα στον Αρη (2-2). Ετσι σε συνδυασμό με τη νέα βαθμολογική απώλεια του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι (0-0 με Ατρόμητο), η διαφορά τους έμεινε στους 9 βαθμούς, πάντα με τον... αστερίσκο του αγώνα λιγότερο για το «τριφύλλι». Στα άλλα αξιοσημείωτα της ημέρας, η μεγάλη νίκη του ΟΦΗ κόντρα στον Παναιτωλικό, που έστειλε τους Κρητικούς στο -1 από το γκρουπ «5-8», ενώ οι Αγρινιώτες έμπλεξαν για τα καλά μιας και πλέον βρίσκονται μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Τα αποτελέσματα (18η αγωνιστική)
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0
Αρης – Λεβαδειακός 2-2
ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0
Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)
1. ΑΕΚ 44
2. Ολυμπιακός 42
3. ΠΑΟΚ 41
4. Λεβαδειακός 35
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 26
6.Βόλος 25
7. Άρης 22
8. Κηφισιά 19
--------------------------------------
9. ΟΦΗ 18
10. ΑΕΛ Novibet 16
11. Ατρόμητος 16
12. Παναιτωλικός 15
13. Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (19η)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Αρης (5μμ)
Ατρόμητος – ΟΦΗ (6μμ)
Βόλος – ΑΕΛ Νovibet (8μμ)
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (4μμ)
Παναθηναϊκός – Κηφισιά (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (7.30μμ)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
