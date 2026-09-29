Φτιάξαμε 11+1 iconic στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου σε Playmobil έκδοση
Μπήκες το πρωί της Τρίτης για το καθιερωμένο σκρολάρισμα και κάπου ένιωσες το FOMO να σε κατακλύζει: «Γιατί το feed μου είναι τίγκα στα Playmobil με ποδοσφαιρικό περιεχόμενο; Τι έχω χάσει, διάολε;».
Διαβάζεις την είδηση και, ξαφνικά, όλα αποκτούν ένα κάποιο νόημα: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η PLAYMOBIL», λέει, «ξεκινούν μια νέα στρατηγική συνεργασία».
Η φαντασία έκανε παιχνίδι
Αυτό ήταν. Η σπίθα άναψε, ο κινητήριος μοχλός τέθηκε σε λειτουργία και η φαντασία των ποδοσφαιρόφιλων άρχισε να καλπάζει: Εκατοντάδες ΑΙ εικαστικά με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του ελληνικού ποδοσφαιρικού που έχουν «παντρευτεί» το σύμπαν της Playmobil, κυριάρχησαν στις οθόνες μας και έκαναν το χειλάκι μας να σκάσει.
Οι περισσότερες ευφάνταστες, κάποιες κάφρικες, ελάχιστες αποτυχημένες, οι Playmobil αναπαραστάσεις iconic στιγμών του ελληνικού ποδοσφαίρου ήρθαν τόσο ξαφνικά και άλλο τόσο ξαφνικά θα εξαφανιστούν, όπως συμβαίνει άλλωστε με κάθε ιντερνετική μόδα.
Είπαμε, λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε το χρονικό παράθυρο ευκαιρίας που παρουσιάστηκε για να σας παρουσιάσουμε 11+1 αληθινά σκηνικά, όλα τους βγαλμένα από τη νεοελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, στην... πλαστική τους εκδοχή.
Κάποια από αυτά συνέβησαν πρόσφατα και παραμένουν ακόμη φρέσκα στη μνήμη. Άλλα, ενδεχομένως και να δεσμεύσουν μερικά από τα δευτερόλεπτά σου μέχρι να τα θυμηθείς. Και ίσως αυτή να είναι η ομορφιά του συγκεκριμένου trend: παίρνει στιγμές που έχουμε δει δεκάδες φορές και μας κάνει να κοιτάξουμε ξανά από την αρχή. Στιγμές οι οποίες γεννήθηκαν με τέτοια δυναμική και που, μεταξύ μας τώρα, δεν καταχωνιάστηκαν ποτέ στο χρονοντούλαπο της λήθης.
Πάμε να τις τσεκάρουμε όπως τους πρέπει: ατόφιες και ασχολίαστες:
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