Ο Μοχάμεντ Ελνένι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Λεβαδειακό έχει σκοράρει εκτός Ευρώπης με Ολυμπιακό και Μπαρτσελόνα.

Ο Λεβαδειακός έριξε βόμβα με τον Μοχάμεντ Ελνένι.

Η ομάδα της Βοιωτίας πραγματοποίησε την καλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της, σε ό,τι αφορά το βιογραφικό, με την απόκτηση του 34χρονου διεθνούς Αιγύπτιου.

Ο έμπειρος αμυντικός μέσος, ο οποίος γεννήθηκε στις 11/7/92 κι έχει 103 αγώνες με 8 γκολ στην εθνική ομάδα της χώρας του, στην καριέρα του έχει βρει δίχτυα και σ' ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τόσο στο Champions League, όσο και στο Europa League.

Γκολ στη Μπαρτσελόνα

Στο Champions League το μοναδικό του γκολ το σημείωσε στο Καμπ Νου εναντίον της Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί νίκησαν 2-0 στον πρώτο αγώνα στο Λονδίνο για τη φάση των «16» και 3-1 στη ρεβάνς στην έδρα τους. Στις 16/3/16 Ο Ελνένι πέτυχε στο 51' το 1-1 με φοβερό δεξί σουτ εκτός περιοχής.

Δείτε το γκολ

Κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ελνένι έχει παίξει στην Ευρώπη κι εναντίον ελληνικής ομάδας. Συγκεκριμένα, κόντρα στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2020-21 για τη φάση των «`6» στο Europa League. Στον πρώτο αγώνα στις 11/3/21 στο άδειο Γ. Καραϊσκάκης, λόγω κορονοϊού, ο Αιγύπτιος μέσος στο 85' βρήκε χώρο και με δεξί σουτ εκτός περιοχής έγραψε το τελικό 1-3 (1-0 νίκησε ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς) κι ενώ ο Σα άγγιξε τη μπάλα, η οποία κατέληξε στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα.

Το γκολ εναντίον του Ολυμπιακού