Με πανέμορφο γκολ του Κωστή στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός πήρε ισοπαλία 2-2 από τον ανώτερο Αρη, διατήρησε τη διαφορά τους στο +13 και συνεχίζει αλύγιστος την πορεία του προς την... Ευρώπη!

Με… buzzer beater του Ιωάννη Κωστή στο 93' ο Λεβαδειακός απέσπασε ισοπαλία (2-2) στο «Κλ. Βικελίδης» απέναντι στον αυτοκαταστροφικό Άρη και διατήρησε την απόσταση ασφαλείας από τους «κίτρινους».



Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο «κεραυνός» του Ούρος Ράτσιτς θα έδινε τη νίκη στον Άρη και θα τον κρατούσε ζωντανό στον στόχο της πεντάδας, ένα τραγικό λάθος της άμυνας και μια τρομερή ενέργεια από τον Κωστή κράτησαν ζωντανό τον Λεβαδειακό ο οποίος πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας και συνεχίσει την πορεία τετράδας εν αντιθέσει με τον Άρη ο οποίος δεν μπορεί να νικήσει!



Έτσι έπαιξαν…

Σε δύο σημαντικές αλλαγές προχώρησε ο Μανόλο Χιμένεθ στο αρχικό σχήμα καθώς στο 4-3-3 του Άρη επέλεξε τον Μάρτιν Χόνγκλα σε ρόλο δεύτερου εσωτερικού μέσου δίπλα στον Μόντσου και πίσω από τον Ράτσιτς ενώ ο Γκαμπριέλ Μισεουί ήταν στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Πέρεθ και Μορόν ήταν οι δύο άλλοι στην επίθεση ενώ στην αμυντική τετράδα, Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ ήταν οι δύο στόπερ και οι Τεχέρο-Φαντιγκά στα άκρα.

Για τον Λεβαδειακό, ο Νίκος Παπαδόπουλος επέλεξε διάταξη 4-2-3-1 με τους Μάγκνουσον-Λιάγκα στο κέντρο της άμυνας και τους Τσάπρα-Βήχο στα άκρα καθώς οι Κωστή, Τσοκάι ήταν τα δύο αμυντικά χαφ πίσω από τον Γκούμα. Μπάλτσι και Παλάσιος ήταν οι δύο winger και ο Όζμπολτ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Άρης είχε την πρωτοβουλία, του έλειψαν οι φάσεις

Η συνύπαρξη τριών εσωτερικών μέσων πρόσφερε στον Άρη την κατοχή της μπάλας αλλά και τις γρήγορες αντιδράσεις στην transition άμυνα μη επιτρέποντας στην καλύτερη επίθεση του Πρωταθλήματος να φτάσει σε ουσιαστική τελική σε όλο το πρώτο 45λεπτο. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα 25 λεπτά, όχι όμως και τις μεγάλες φάσεις. Ο Κάρλες Πέρεθ ήταν επιδράστικός από τη δεξιά πλευρά καθώς ο Γκαμπριέλ Μισεουί είχε 2-3 εκτελέσεις και ο Λορέν Μορόν θα μπορούσε να είχε εμφανιστεί περισσότερο κινητικός.



Ο Μορόν βρήκε δίχτυα έπειτα από δύο μήνες στο Πρωτάθλημα

Από την άλλη πλευρά, ο Ισπανός απέδειξε για πολλοστή φορά ότι μια επαφή είχε αρκετή γι’ αυτόν. Μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 29’ κι έπειτα από απόκρουση του Λοντίγκιν, αν και πεσμένος στο έδαφος ο Μορόν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-0). Οι «κίτρινοι» πήραν ψυχολογία και θα μπορούσαν να είχαν βρει κι άλλες ουσιαστικές τελικές – πέραν αυτής του Ούρος Ράτσιτς στο 44ο λεπτό – αλλά κάποια γυρίσματα της μπάλας εντός περιοχής (2/12), και ειδικά αυτό του Μισεούι στο 43’, αποδείχθηκαν εύκολα για την άμυνα του Λεβαδειακού.

Οι φιλοξενούμενοι δεν έκαναν εξάλλου τίποτε άλλο στο πρώτο ημίχρονο. Κάποιες ημιτελείς προσπάθειες στην transition επίθεση, μια κεφαλιά του Μάγκνουνσον, και η σπουδαιότερη στιγμή (στην τελευταία φάση του ημιχρόνου) δεν έγινε τελική καθώς ο Φαμπιάνο πρόλαβε τον Όζμπολτ έπειτα από εξαιρετικά κάθετη πάσα από τη δεξιά πλευρά.



Με γκολ από τα αποδυτήρια ο Λεβαδειακός

Για την ακρίβεια, 29’’ μετά το πρώτο σφύριγμα στο δεύτερο ημίχρονο και την εκπληκτική κούρσα του Μπάλτσι αλλά και την ασίστ στον Όζμπολτ, ο Λεβαδειακός έφερε το παιχνίδι στα ίδια (1-1). Ο Λεβαδειακός βρήκε κι άλλους χώρους στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους καθώς ο Άρης έμοιαζε αποδιοργανωμένος αμυντικά. Επιθετικά, ο Μισεουί ήταν δραστήριος από την αριστερή πλευρά αλλά δεν είχε στηρίγματα κάθε φορά που έφτανε στη γραμμή της περιοχής. Κι έτσι το παιχνίδι έφτασε στο 63ο λεπτό όπου ο Ούρος Ράτσιτς άλλαξε εντυπωσιακά τις ισορροπίες.

Ο «κεραυνός» του Σέρβου

Εκεί ο Ούρος Ράτσιτς πρόσφερε ένα από τα highlights της χρονιάς καθώς με σουτ από τα 30 μέτρα έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Λοντίγκιν ο οποίος δεν είχε περιθώρια αντίδρασης (2-1).

Στο 77’ ο Άρης θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι όταν ο Μόντσου έκλεψε την μπάλα από τον Μάγκνουνσον αλλά τόσο ο Ισπανός όσο και ο Μορόν με διπλή προσπάθεια δεν έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα. Έχοντας την ψυχολογία οι «κίτρινοι» πίεσαν με δύο καλές στιγμές με τους Ντούντου και Τεχέρο όπου ο Λοντίγκιν κράτησε τον Λεβαδειακό στο παιχνίδι. Ο Άρης δεν τελείωσε το παιχνίδι στις στιγμές που είχε και ο Λεβαδειακός έψαξε το γκολ της ισοφάρισης στα τελευταία λεπτά.

Ο Κωστή «τιμώρησε» την αφέλεια

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο Άρης θα έπαιρνε τη νίκη, στο 90+4 ο Χόνγκλα έκανε λάθος, ο Λεβαδειακός βγήκε στην κόντρα και ο Κωστή πρόλαβε τρεις παίκτες των γηπεδούχων και αφού ξεπέρασε και τον Γιώργο Αθανασιάδη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (2-2). Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα σ’ ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Άρη.





Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Ράτσιτς, Μόντσου, Φαντιγκά, Αθανασιάδης, Χόνγκλα (Άρης), Γκούμας, Μπάλτσι, Μάγκνουνσον, Παλάσιος (Λεβαδειακός)

MVP: Ο Κωστή έκανε πολύ καλό παιχνίδι και στο τέλος έβαλε ένα τρομερό γκολ δίνοντας στην ομάδα του τον βαθμό.

Στο ύψος τους: Ο Ούρος Ράτσιτς έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με τον «κεραυνό» στο 2-1. Ο Μπάλτσι ήταν ο δημιουργός του πρώτου γκολ του Λεβαδειακού, καλό παιχνίδι και από τον Κωστή.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Χόνγκλα έκανε κακό δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού φυσικά δεν έφταιξε μόνο ο Καμερουνέζος αλλά συνολικά η συμπεριφορά τεσσάρων παικτών.

Η «γκάφα»: Αυτή του Μάγκνουνσον στο 77ο λεπτό αλλά ο Μόντσου δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κυρίως όμως η αντίστοιχη τεσσάρων παικτών του Άρη στο δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού.

Το «στραγάλι»: Ο Ματσούκας έκανε πολλά λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες του Άρη για τον μη καταλογισμό τριών καρτών σε παίκτες του Λεβαδειακού κι ενώ από τους «κίτρινους» αντίκρισαν κίτρινη οι Μόντσου, Ράτσιτς.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα αλλά και αυτοκαταστροφικός.. Μετά το εκπληκτικό γκολ του Ράτσιτς θα μπορούσε να είχε «τελειώσει» το παιχνίδι με τις τρεις μεγάλες στιγμές που είχε. Δεν το έκανε και ο Λεβαδειακός βρήκε buzzer beater με τον Κωστή επιβεβαίωσε τον τίτλο της καλύτερης επίθεσης του Πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Τεχέρο, Μόντσου Χόνγκλα, Ράτσιτς (90'+2' Νινγκ), Μισεουί (77’ Ντούντου), Πέρεθ (90'+2' Γιαννιώτας), Μορόν.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (69’ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Κοστή, Τσοκάι (84’ Λαμαράνα), Γκούμας (46’ Συμελίδης), Μπάλτσι (69’ Λαγιούς), Παλάσιος (84’ Πεντρόσο), Όζμπολτ