Ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος στο α' μέρος, έχασε τρεις ευκαιρίες στο β' μέρος και έμεινε στο 0-0 εναντίον του Ατρομήτου που έχασε πέναλτι στο 13' και ήταν απόλυτα ανταγωνιστικός.

Δεν μπόρεσε να μειώσει την απόστασή του από το Λεβαδειακό (-9 βαθμοί με ένα ματς λιγότερο για το Τριφύλλι) ο οποίος είχε φέρει ισοπαλία 2-2 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» εναντίον του Αρη).

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με τον Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Ούρονεν, δεξιός ο Μουντές και ο Τσακμάκης με τον Μανσούρ οι δύο στόπερ. Τσιγγάρας και Μουτουσαμί οι κεντρικοί χαφ. Αριστερός εξτρέμ ο Μπάκου, δεξιός ο Γιουμπιτάνα, ο Μίχορλ επιτελικός μέσος και σέντερ φορ ο Τσαντίλας στο 4-2-3-1 του Κέρκεζ.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον Λαφόν στην υπεράσπιση της εστίας. Δεξιός μπακ ο Κώτσιρας, αριστερός ο Κυριακόπουλος και ο Τουμπά με τον Ίνγκασον οι δύο στόπερ. Σιώπης και Μπακασέτας οι κεντρικοί μέσοι. Αριστερός χαφ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Μπόκος, Πάντοβιτς και Τεττέη οι δύο επιθετικοί στο 4-4-2 του Μπενίτεθ.

Αφεντικό ο Ατρόμητος, δεν βλεπόταν ο Παναθηναϊκός

Στο πρώτο μέρος έλαμψε το αστέρι του Περιστερίου ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος, ασύνδετος, μη λειτουργικός με αυτό το 4-4-2 που είχε ως αποτέλεσμα να είναι κομμένος στα δύο, να χάσει την μεσαία γραμμή και να επιτρέψει στους γηπεδούχους καλές μεταβάσεις και άνετη ζωή στο ανασταλτικό κομμάτι.

Ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία με το... καλημέρα, καθώς στο 11' από την κάθετη του Γιουμπιτάνα, ο Μπάκου πήρε το πέναλτι αλλά ο Λαφόν απέκρουσε την εκτέλεση του Μίχορλ. Στο 21' ο Λαφόν είχε απάντηση στην ενέργεια του Μπάκου ενώ στο 36' και το 40' Γιουμπιτάνα και Μπάκου έχασαν μεγάλες ευκαιρίες.

Οι γηπεδούχοι είχαν ξεκάθαρο σχέδιο που λειτούργησε, το Τριφύλλι ήταν άθλιο και είναι ενδεικτικό πως απείλησε μία φορά και αυτή από στατική φάση με κεφαλιά του Ίνγκασον στο 15' που πέρασε άουτ.

Πρωταγωνιστής αλλά δυσκοίλιος και άστοχος ο Παναθηναϊκός

Στο δεύτερο μέρος η διπλή αλλαγή στο 46' με την είσοδο του Τσιριβέγια και του Ρενάτο άλλαξε προς το καλύτερο τον Παναθηναϊκό που απέκτησε ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο, κράτησε την μπάλα στα πόδια του και απείλησε στο 50' με σουτ του Τσιριβέγια πάνω στον Χουτεσιώτη.

Οι γηπεδούχοι παρότι δεν είχαν τον έλεγχο, με άμεσες επιθέσεις έφτασαν στο γκολ αλλά στο 48' το σουτ του Ούρονεν πέρασε άουτ ενώ στο 51' ο Λαφόν είπε ''όχι'' στην ενέργεια του Μπάκου.

'Οσο περνούσε η ώρα οι ''πράσινοι'' πίεζαν περισσότερο και στο 62' έχασαν τεράστια ευκαιρία όταν μετά την σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά ο Τεττέη αμαρκάριστος από την μικρή περιοχή, έκανε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Ατρόμητος που δεν είχε την ίδια εικόνα, κατάφερε να απειλήσει στο 69' με το σουτ του Τσούμπερ που πέρασε ελάχιστα άουτ από την εστία του Λαφόν ενώ στο 79' ο Μπάκου δεν μπόρεσε να νικήσει τον κίπερ του Παναθηναϊκού.

Στο 91' η κεφαλιά του Ζαρουρί πέρασε άουτ και το 0-0... σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων.



MAN OF THE MATCH: Αλμπάν Λαφόν. Ο κύριος λόγος που ο Παναθηναϊκός δεν έχασε απόψε στο Περιστέρι. Έπιασε το πέναλτι, είχε καθοριστικές επεμβάσεις και ήταν ο μόνος που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Μουντές. Ο δεξιός μπακ του Ατρομήτου έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ξεχώρισε για την απόδοσή του.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Παναθηναϊκός ήταν άθλιος στο πρώτο μέρος, δεν βλεπόταν και πέταξε σαρανταπέντε λεπτά στα σκουπίδια.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Τεττέη έχασε απίθανη ευκαιρία στο 62' για να δώσει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, αστοχώντας, όντας αμαρκάριστος από την μικρή περιοχή έπειτα από την ιδανική σέντρα του Ζαρουρί.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Καλή η διαιτησία του Βεργέτη απόψε στο Περιστέρι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Με ένα άθλιο πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, ο Παναθηναϊκός πέταξε ακόμη δύο βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, προβληματίζοντας με την εικόνα του, αυτή την φορά στο Περιστέρι. Δεν εκμεταλλεύθηκε την απώλεια βαθμών του Λεβαδειακού και συνεχίζει να παίζει με την φωτιά για την είσοδό του στα play offs, όντας στο -9 με ματς λιγότερο.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Ούρονεν, Μουντές, Τσακμάκης, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μπάκου, Γιουμπιτάνα (70' Τζοβάρας), Μίχορλ (58' Τσούμπερ), Τσαντίλας (70' Οζέγκοβιτς).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Τουμπά, Ίνγκασον, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος (46' Τσιριβέγια, 81' Τσέριν), Ζαρουρί, Πάντοβιτς (46' Ρενάτο), Τεττέη (81' Σφιντέρσκι).