Με τον... καυτό Γιόβιτς να πετυχαίνει γκολάρα και μυθική επέμβαση Στρακόσα στις καθυστερήσεις, η ΑΕΚ πέρασε από την Τρίπολη και με το 1-0 επί του Αστέρα, επέστρεψε άμεσα (και μόνη) στην κορυφή.

Η κλάση του Λούκα Γιόβιτς μίλησε ξανά και μια ενέργειά του έφτανε ώστε η ΑΕΚ να περάσει με ένα δύσκολο αλλά πολύτιμο διπλό (0-1) από την Τρίπολη επί του Αστέρα και να προσπεράσει στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος φορ με ένα εξαιρετικό σουτ στο 38' από ασίστ του Βάργκα έδωσε τη λύση για την Ένωση, η οποία προβλημάτισε απέναντι στον μαχητικό Αστέρα, αλλά έφυγε με το ζητούμενο από την Αρκαδία πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη αγωνιστική. Κομβική η φοβερή επέμβαση του Στρακόσα στο 93' σε κεφαλιά του Κετού που κράτησε τη νίκη για την ΑΕΚ.

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Το δίδυμο Γιόβιτς και Βάργκα διατηρήθηκε στην επίθεση της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, ο Πήλιος παρέμεινε στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ρότα ήταν στο δεξί και οι Ρέλβας και Μουκουντί αποτελούσαν το δίδυμο των στόπερ στο κέντρο της αμυντικής γραμμής. Ο Μάνταλος επιλέχθηκε τελικά αντί του Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής πλάι στον Πινέδα, με τον Κοϊτά στην αριστερή πλευρά και τον Λιούμπισιτς στη δεξιά. Στο πρώτο παιχνίδι της τρίτης του θητείας στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης ο Μίλαν Ράσταβατς επέλεξε να ξεκινήσει με τον Παπαδόπουλο στην εστία, τους Σιλά, Τριανταφυλλόπουλο, Ιβάνοφ και Άλχο στην άμυνα, τους Μούμο και Τζανδάρη στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τους Κετού και Καλτσά στις δύο πλευρές και τον Μπαρτόλο πίσω από τον προωθημένο Μακέντα.

Μέτρια η ΑΕΚ, επικίνδυνος στην κόντρα ο Αστέρας, μίλησε η κλάση του Γιόβιτς

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ ζωηρά στο παιχνίδι έχοντας τρία σουτ μέσα στο πρώτο τρίλεπτο από Μάνταλο, Κοϊτά και Γιόβιτς που κόντραραν, κλείνοντας με το ξεκίνημα τον Αστέρα στην περιοχή του. Στη συνέχεια, όμως, οι Αρκάδες κατάφεραν να ρίξουν τον ρυθμό της Ένωσης, να ισορροπήσουν και να δημιουργήσουν κινδύνους στην κόντρα εκμεταλλευόμενοι τα λάθη στο αμυντικό τρναζίσιον των παικτών του Νίκολιτς, χωρίς πάντως να δημιουργούν κάποια μεγάλη στιγμή πέραν της φάσης στο 7' όταν ο Καλτσάς από πλεονεκτική θέση πλάγια μέσα στην περιοχή έκανε ένα απογοητευτικό τελείωμα.

Ο Αστέρας, που είδε τον Μακέντα να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού, πίεζε ψηλά την άμυνα της ΑΕΚ για να τη δυσκολέψει στο build up, με τους κιτρινόμαυρους επιθετικά να μην βρίσκουν τρόπο για να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες καθώς τους έλειπε η ένταση και ήταν προβλέψιμοι στην ανάπτυξη. Η πρώτη καλή στιγμή της Ένωσης ήρθε στο 26' με ένα διαγώνιο σουτ του Κοϊτά που έβγαλε με το πόδι ο Παπαδόπουλος. Οι κιτρινόμαυροι έδειχναν να δυσκολεύονται, ωστόσο κάπου εκεί μίλησε η κλάση του Γιόβιτς...

Στο 38' μετά από κλέψιμο και κατέβασμα του Πήλιου, ο Βάργκα με ωραία ενέργεια τροφοδότησε τον Γιόβιτς και ο Σέρβος φορ με ένα φοβερό σουτ από τα όρια της περιοχής βρήκε δίχτυα ξανά μετά το καρέ του στο ντέρμπι και έκανε το 0-1. Μάλιστα η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις θα μπορούσε να είχε σκοράρει και δεύτερο τέρμα, με τον Ρότα με μια άψογη σέντρα να σημαδεύει τον Βάργκα που ξεμαρκαρίστηκε, αλλά η κοντινή κεφαλιά του Ούγγρου φορ πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Η ΑΕΚ προβλημάτισε, αλλά κράτησε το 0-1 και προσπέρασε στην κορυφή

Ο Αστέρας με την έναρξη του δευτέρου μέρους κέρδισε συνεχόμενα κόρνερ, έχοντας την καλύτερή του στιγμή για να ισοφαρίσει στο 47' όταν ο Στρακόσα έκανε άστοχη έξοδο και ο Γιοακίνι με κεφαλιά είδε την μπάλα να περνάει δίπλα από την εστία. Η ΑΕΚ είχε δώσει χώρο στον Αστέρα, όμως παράλληλα δεν μπορούσε να βγάλει κάποια σωστή ενέργεια στο μισό των γηπεδούχων, αν και την ίδια στιγμή δεν δεχόταν κάποια σοβαρή απειλή. Ο Νίκολιτς όπως ήταν αναμενόμενο προχώρησε σε διπλή αλλαγή με τον Μαρίν αντί του Μάνταλου στον άξονα και τον Ζοάο Μάριο αντί του Κοϊτά αριστερά.

Οι κιτρινόμαυροι εξακολουθούσαν να μην έχουν την μπάλα στα πόδια τους, αλλά δεν μπορούσαν και να δημιουργήσουν κάτι καλό όταν την ανακτούσαν. Ο Ράσταβατς προχώρησε σε τριπλή αλλαγή με Έντερ, Δεληγιαννίδη και Εμμανουηλίδη για να φρεσκάρει τα πόδια της ομάδας του, με τον Νίκολιτς να απαντά με Ζίνι και Ελίασον αντί Βάργκα και Λιούμπισιτς στην προσπάθειά του να βρει κάτι επιθετικά καθώς στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ είχε σιγήσει. Αυτός που έφτασε κοντά στο γκολ όμως ήταν ο Αστέρας, ο οποίος στο 76' έχασε τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση. Ο Ζοάο Μάριο έκανε το λάθος χάνοντας την κατοχή, ο Δεληγιαννίδης από δεξιά έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Μπαρτόλο από κοντά δεν βρήκε στόχο.

Έπρεπε να φτάσουμε στο 79' για να έχει η ΑΕΚ την πρώτη της πολύ καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος, με τον Ελίασον να γεμίζει και τον Μουκουντί μέσα από τη μικρή περιοχή να μην βρίσκει στόχο με το κεφάλι, πετώντας την ευκαιρία να τελειώσει πιθανότατα και το ματς. Ακριβώς με τη συμπλήρωση των 90' ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα μπλοκάροντας την κεφαλιά του Κετού. Η ΑΕΚ έπαιξε με τη φωτιά από τη στιγμή που δεν βρήκε δεύτερο γκολ, ο Στρακόσα στο 93' έβγαλε με τρομερή επέμβαση την κεφαλιά του Κετού κρατώντας το μηδέν και σώζοντας τους τρεις πολύτιμους βαθμούς για την Ένωση.

MVP: Ο Γιόβιτς έδειξε ξανά την κλάση του και με μια σουτάρα έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ, συνεχίζοντας από εκεί που το είχε αφήσει την περασμένη αγωνιστική με το καρέ στο ντέρμπι.

Στο ύψος τους: Ο Στρακόσα για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται κομβικός σε νίκη της ΑΕΚ, με τη φανταστική απόκρουση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στην κεφαλιά του Κετού, ο οποίος ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Αστέρα στο ματς.

Αδύναμος κρίκος: Δεν τράβηξε καθόλου η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ με Πινέδα και Μάνταλο, ενώ σε πολύ ρηχά νερά έμειναν και οι Κοϊτά και Λιούμπισιτς.

Η γκάφα: Την έκανε ο Ζοάο Μάριο που δεν ήταν συγκεντρωμένος και έχασε φτηνά την κατοχή στη φάση από την οποία ξεκίνησε η μεγάλη ευκαιρία του Μπαρτόλο.

Το στραγάλι: Ο Ευαγγέλου δεν είχε τη δύσκολη φάση στο ματς. Έβγαζε πάντως πολύ εύκολα τις κάρτες από το τσεπάκι του.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ δεν πρέπει να μένει ικανοποιημένη από την εμφάνιση, καθώς δεν είχε εντάσεις και δημιουργία στο παιχνίδι της. Ωστόσο από την άλλη με την κλάση του Γιόβιτς παίρνει το ζητούμενο που είναι μια πολύτιμη νίκη με την οποία πατάει κορυφή με ματς περισσότερο. Ο Αστέρας στο ντεμπούτο του Ράσταβατς ήταν μαχητικός και πάλεψε στο δεύτερο μέρος όταν πήρε την κατοχή, αλλά στο φινάλε ο εκπληκτικός Στρακόσα με τη σπουδαία επέμβαση κράτησε μια πολύτιμη νίκη για την ΑΕΚ.

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Άλχο (70' Δεληγιαννίδης), Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Σιλά, Τζανδάρης (70' Εντερ), Μούμο (83' Μεντιέτα), Καλτσάς (70' Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο, Κετού, Μακέντα (17' Γιοακίνι)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (58' Μαρίν), Πινέδα, Κοϊτά (58' Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (73' Ελίασον), Βάργκα (73' Ζίνι), Γιόβιτς (91' Καλοσκάμης)