Με τους πάντες στον Ολυμπιακό να έχουν το μυαλό τους στον «τελικό με τον Αγιαξ», ο Ελ Καμπί επέστρεψε με γκολ στο πρωτάθλημα, έδωσε τη νίκη (1-0) επί του Βόλου κι έστειλε στην κορυφή τους Πειραιώτες!

Σημαντικότατη νίκη του Ολυμπιακού των πολλών αλλαγών απέναντι στον Βόλο σε επίπεδο Πρωταθλήματος. Χάρη στο γκολ του Ελ Καμπί ξεπέρασε το εντός έδρας εμπόδιο της ομάδας της Θεσσαλίας με σκορ 1-0.

Ολυμπιακός - Βόλος: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών παρέταξε την ομάδα του έχοντας διάταξη 4-2-3-1. O Tζολάκης στην εστία, με τους Μπιανκόν, Καλογερόπουλο, Μάνσα και Μπρούνο μπροστά του. Οι Καλογερόπουλος και Μπρούνο ήταν στα 2 άκρα Οι Γκαρθία - Σιπιόνι ως δίδυμο στα χαφ, με τον Νασιμέντο στο «10». Ποντένσε - Στρεφέτσα εξτρέμ και φορ ο Ελ Καμπί. Για τον Βόλο από την άλλη ο σχηματισμός είχε ως εξής: Γραμματικάκης - Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα - Γρόσδης, Τριανταφύλλου - Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου - Μακνί.

Απείλησε ο Ντάνιελ Ποντένσε και έφτιαξε την φάση του 1-0

Στο πρώτο 45λεπτο δεν υπήρξαν τόσες πολλές μεγάλες φάσεις. Ο Ολυμπιακός γενικά ήταν ανώτερος του Βόλου και είχε παραπάνω ευκαιρίες αλλά οι μεγάλες στιγμές του δεν ήταν πολλές. Στο 15' το σουτ του Ποντένσε από καλή θέση πήγε πολύ άουτ και στο 19' ο ίδιος έκανε κίνηση με γύρισμα της μπάλας που κόπηκε. Στο 22' ο Πορτογάλος ακραίος είχε νέο σουτ εκτός στόχου.

Στο 27' ωστόσο έφτιαξε φοβερά την φάση για το γκολ του Ελ Καμπί, που απέφερε το 1-0. Έκανε εξαιρετικό κόψιμο της μπάλας και πάσα προς τον Ελ Καμπί που από κοντά με σούπερ τελείωμα σκόραρε. Ο Βόλος είχε αναγκαστική αλλαγή γκολκίπερ καθώς ο Γραμματικάκης είχε από νωρίς ενοχλήσεις. Κατά τα άλλα περίπου 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου ακυρώθηκε γκολ του Ποντένσε από κοντά έπειτα από πάσα του Ελ Καμπί με υπόδειξη οφσάιντ. Το τέλος του πρώτου 45λεπτου είχε τον πίνακα να δείχνει το σκορ στο 1-0.

Έψαξε αντίδραση ο Βόλος, δεν άλλαξε το σκορ

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι είδαν τον Βόλο να έχει 2 καλές φάσεις και να ψάχνει για αντίδραση. Αρχικά υπήρξε το δοκάρι του Ποντένσε στο 49', ένα καλό σουτ του Σιπιόνι στο 54' και στην συνέχεια ο Τζολάκης απέκρουσε εξαιρετικά τις προσπάθειες των Μακνί στο 56' και Γρόσδη στο 58'. Στο 83'ο Στρεφέτσα είχε σουτάρα που αποκρούστηκε. Στο 88' ο Γιαζίτζι είχε ένα σουτ που κόπηκε σε κόρνερ και στο ίδιο σχεδόν λεπτό έπειτα από κόρνερ ο Τσικίνιο είχε κεφαλιά έξω. Ο Βόλος γενικότερα ήταν πιο κινητικός ως προς το 2ο 45λεπτο, ωστόσο και πάλι και σε αυτό το διάστημα οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι και αυτό παρότι δεν έβαλαν ένα 2ο γκολ.

MVP: Ελ Καμπί για το γκολ του και την επιθετική του αξιοπιστία για άλλη μία φορά και ο Τζολάκης για τις επεμβάσεις του σε 2 περιπτώσεις.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Σιπιόνι προσπάθησε να βοηθήσει ακόμα και επιθετικά. Ο δε Ποντένσε αν και δεν έπιασε τοπ απόδοση έφτιαξε την φάση του γκολ του Ελ Καμπί και ήταν μέσα στις περισσότερες απειλητικές στιγμές.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η μεσοεπθετική γραμμή του Βόλου. Βγάζοντας έξω τον Μακνί δεν κατάφερε να κάνει την διαφορά στον αγώνα.

Η ΓΚΑΦΑ: Εδώ μπαίνει η φάση του 1-0 με τον Ελ Καμπί. Για την κάκιστη διαχείριση της φάσης από το κέντρο και την άμυνα του Βόλου.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Κάποια λαθάκια υπήρξαν σε περιπτώσεις καρτών και φάουλ. Ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι για χέρι με τον Σιδηρόπουλο να δείχνει 'παίζετε'.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Δεν έκανε σούπερ παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Απλώς ήταν ανώτερος, βρήκε το γκολ που ήθελε και πήρε μία σημαντική νίκη στην ροή του Πρωταθλήματος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Tζολάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος (72΄Ροντινέϊ), Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία (65' Τσικίνιο), Σιπιόνι, Νασιμέντο (85' Έσε), Ποντένσε (85' Γιαζίτζι), Στρεφέτσα και Ελ Καμπί (65' Γιάρεμτσουκ).

ΒΟΛΟΣ: Γραμματικάκης (28' λ.τρ. Παπαθανασίου), Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα, Γρόσδης, Τριανταφύλλου (63' Τσοκανης), Τζόκα (63' Αμπάντα, Χουάνπι (63' Γκονζάλες), Λάμπρου και Μακνί (84' Τασιούρας).