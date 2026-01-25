Άρης - Λεβαδειακός 2-2: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Άρης είχε στα χέρια του μία σημαντική νίκη επί του Λεβαδειακού, αλλά στο 93' ο Κωστή έγραψε το τελικό 2-2.
Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Στο 29' έγινε το 1-0 με τον Μορόν από κοντά κι αφού ο Λοντίγκιν αρχικά απέκρουσε την κεφαλιά του Σούντμπεργκ μετά το κόρνερ του Μόντσου.
Στα 29 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο ισοφάρισε ο Λεβαδειακός. Ο Μπάλτσι έδωσε στον Όζμπολτ κι αυτός με δεξί πλασέ σκόραρε για το 1-1.
Ο Άρης παρά την ψυχρολουσία πήρε τα ηνία και στο 63' με τρομερό δεξί σουτ του Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Λοντίγκιν έφτασε στο 2-1.
Οι κιτρινόμαυροι είχαν ευκαιρίες για το 3-1, δεν το πέτυχαν και το πλήρωσαν στο 93'. Ο Όζμπολτ βρήκε τον Συμελίδη, αυτός τον Κωστή, ο οποίος μπήκε στην περιοχή αποφεύγοντας τρεις παίκτες, πέρασε και τον Αθανασιάδη κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.
Τα highlights της αναμέτρησης
