Με το εύστοχο πέναλτι του Σαλσέδο (υπόδειξη που αμφισβητήθηκε από τους φιλοξενούμενους), ο ΟΦΗ επικράτησε στο Ηράκλειο με 1-0 του Παναιτωλικού και βρίσκεται στο -1 από το γκρουπ «5-8». Στο +2 από τη ζώνη υποβιβασμού οι Αγρινιώτες, που ολοκλήρωσαν με 10 το ματς λόγω αποβολής του Σατσιά.

O ΟΦΗ μετά την ήττα στην Τούμπα επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-0. Οι Αγρινιώτες έφτασαν τις έξι διαδοχικές ήττες (πέντε στο πρωτάθλημα) και έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Κουκούλα για το πέναλτι που προήλθε το «χρυσό» γκολ του Σαλσέδο, για μαρκάρισμα του Αποστολάκη στον Ενκολόλο εντός περιοχής και για την αποβολή του Σατσιά.

Ο Όμιλος μείωσε στο -1 από την 8η Κηφισιά, έχοντας ματς λιγότερο, ενώ ο 12ος Τίτορμος είναι στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού και τον 13ο Αστέρα AKTOR.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. O Xριστογεώργος στην εστία, με τους Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Πούγγουρα στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Γκονθάλεθ και αριστερό ο Αποστολάκης. Ανδρούτσος - Καραχάλιος δίδυμο στη μεσαία γραμμή, εξτρέμ Νους - Σενγκέλια και φορ ο Σαλσέδο.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασία παρέταξε τον Παναιτωλικό σε σχηματισμό 4-3-3. Ο Κουτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Σιέλη και Μανρίκε μπροστά του. Μπουχαλάκης, Κόγιτς και Νικολάου τριάδα στα χαφ, ενώ Ενκολόλο, Ματσάν και Άλεξιτς συνέθεσαν την τριπλέτα της επίθεσης.

Ο Σαλσέδο «πλήγωσε» τον Παναιτωλικό σε ανισορροπία

Ο ΟΦΗ είχε τον πρώτο λόγο και ο Παναιτωλικός περισσότερο «περίμενε» τις στιγμές του για να «χτυπήσει» στο χώρο. Ο Τίτορμος είχε την πρώτη του τελική στο 10ο λεπτό, όταν ο Άλεξιτς αστόχησε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μανρίκε.

Στο 15ο λεπτό ο Νους έκανε το γύρισμα, ο Σενγκέλια απείλησε με τακουνάκι και ο Κουτσερένκο μπλόκαρε. Στο 20ο λεπτό ο Ματσάν έφυγε στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Ενκολόλο, ο οποίος σούταρε από διαγώνια θέση και ο Χριστογεώργος έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ.

Στο 24' ο Νους έβγαλε «γλυκιά» σέντρα μέσα από την περιοχή και ο Μπόρχα αστόχησε με σουτ στην κίνηση μέσα από τη μικρή περιοχή, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Ματσάν αστόχησε με σουτ από δαγώνια θέση μέσ από την περιοχή.

Οι Κρητικοί κέρδισαν πέναλτι στο 37ο λεπτό σε φάση που υπήρχε ανισσοροπία στα μετόπισθεν των Αγρινιωτών. Ο Σιέλης πέρασε προσωρινα εκτός λόγω του τραυματισμού του, ο Κόγιτς γύρισε στα στόπερ και στην προσπάθεια του να μακράρει τον Σαλσέδο ο διαιτητής είδε πως τον τράβηξε μέσα στην περιοχή και έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Σαλσέδο ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 βήματα και στο 40ο λεπτό νίκησε τον Κουτσερένκο για το 1-0. Λίγο μετά το γκολ του ο Ιταλο-Κολομβιανός ένιωσε τράβηγμα και άφησε τη θέση του στον Ισέκα.

Διαχειρίστηκε το προβάδισμα και πήρε το τρίποντο ο ΟΦΗ

Σε ανάλογο τέμπο κύλησε και το δεύτερο μέρος. Οι δυο ομάδες είχαν αναγκαστικές αλλαγές στο δεύτερο 45λεπτο. Ο Καραχάλιος τραυματίστηκε έπειτα από φάουλ του Σιέλη, ενώ τόσο ο Κύπριος στόπερ, όοσ και ο Μαυρίας ζήτησαν να αντικατασταθούν.

Ο Νους ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης του Ομίλου. Στο 47' ο Αργεντινός πλάσαρε και ο Κουτσερένκο μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, στο 61' αστόχησε με βολέ μέσα από την περιοχή και στο 74' έπιασε δυνατό σουτ, αλλά του είπε «όχι» ο Κουτσερένκο.

Οι Αγρινιώτες είχαν μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 77ο λεπτό. Από απομάκρνση του Λαμπρόπουλου η μπάλα στρώθηκε στον Μλάντεν, ο οποίος σούταρε από την «καρδιά» της άμυνας και ο Χριστογεώργος απέκρουσε με δυσκολία.

Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 90+5', όταν ο VAR Πουλικίδης κάλεσε τον διαιτητή Κουκούλα να εξετάσει φάουλ του Σατσιά στον Νους και ο ρεφ από τη Λέσβο απέβαλε τον Κύπριο χαφ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ο Παναιτωλικός συνέχισε να «πιέζει» για την ισοφάριση και θα μπορούσε να το πτύχει στο 90+11'. Ο Σμυρλής πάτησε περιοχή από μπαλιά του Ματσάν, έπιασε δυνατό σουτ, αλλά ο Χριστογεώργος κράτησε το μηδέν.

MVP: Ο Νίκος Χριστογεώργος κράτησε το μηδέν με δύσκολες επεμβάσεις στις προσπάθεις των Ενκολόλο, Μλάντεν και Ματσάν.

Στο ύψος τους: Ο Σαλσέδο πήρε το πέναλτι και το εκτέλεσε εύκολα, ενώ ο Νους ήταν διαρκής «μπελάς» για την άμυνα των Παναιτωλικός.

Αδύναμος κρίκος: Ο Κόγιτς δεν ήταν σε καλή μέρα, καθώς δεν βοήθησε στη «μάχη» του κέντρου, ενώ όταν γύρισε για λίγο στόπερ έκανε το πέναλτι. Δικαίως αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Στραγάλι: Σοβαρά παράπονα από τον Παναιτωλικό από τον διαιτητή Κουκούλα και τον VAR Πουλικίδη για το πέναλτι του Σαλσέδο, το μακράρισμα του Αποστολάκη στον Ενκολόλο εντός περιοχής (57') και την αποβολή του Σατσιά, στην οποία υπήρχε παρέμβαση για on-field review.

Το ταμείο του Gazzetta: Ισορροπημένο ματς που κρίθηκε από ένα πέναλτι. Ο ΟΦΗ δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του για δεύτερο γκολ, ενώ όποτε χρειάστηκε είχε τον Χριστογεώργο.

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος (52′ Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Σενγκέλια (81′ Φούντας), Νους, Σαλσέδο (43' Ισέκα)

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (78′ Εστεμπάν), Κόγιτς (46′ Σατσιάς), Σιέλης (68′ Μλάντεν), Γκράναθ, Μπουχαλάκης, Ενκολόλο, Νικολάου, Ματσάν, Μανρίκ, Άλεκσιτς (89′ Χότζα)